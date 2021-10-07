Эти вещи категорически нельзя держать дома: они приносят бедность

Список вещей, которые приносят в дом бедность

Старые вещи

Ношеная одежда, газеты или журналы, которые вы уже не будете читать - всему этому место в прошлом и на свалке. Если вдруг кофточка, которая вам так дорога, никогда на вас не налезет, а выбросить ее не поднимается рука - лучше отдать ее на благотворительность.

Разбитые стекла

Это может быть треснувшее окно, разбитое зеркало или кружка с отколовшейся ручкой. Не храните их дома, ведь разбитое стекло символизирует брешь в защите.

Любая вещь, которой не пользовались больше трех лет

Даже если она совершенно новая, энергетика застоя начинает накапливаться в ней.

Часы, которые стоят

Остановившееся время - дурной знак. Или отнесите их в ремонт, или же выбрасывайте, не задумываясь.

"Мертвые" вещи

Первые среди них - сухие цветы. Все отжившее - это некротическая энергетика увядания. Сюда же можно включить чучела животных, засушенных бабочек или жуков, рога зверей и перья птиц.

Обтрепавшийся веник

Старый, облысевший веник ведет к иссякающим финансам. Поэтому все, чем вы наводите порядок, должно само содержаться в порядке.

Картины и фотографии с изображением бури (плохой погоды)

Если вам кажется, что акварели с дождем - это лирично и очень красиво, их можно оставлять. Однако присмотритесь и прочувствуйте изображенное: если картина хоть на миг навела вас на тревожные мысли, то лучше подыскать для нее другого владельца (или выбросить).

Непарные вещи

Например, стоящая на балконе одна лыжа или завалившийся за обувной полкой "одинокий" тапок. Такие предметы обихода уже не послужат пользой и лишь мешают обзаводиться новыми покупками, блокируя энергетику.