Ці речі категорично не можна тримати вдома: вони приносять бідність

Список речей, які приносять в будинок бідність

Старі речі

Ношений одяг, газети або журнали, які ви вже не будете читати - всьому цьому місце в минулому і на звалищі. Якщо раптом кофточка, яка вам так дорога, ніколи на вас не налізе, а викинути її не підіймається рука - краще віддати її на благодійність.

Розбите скло

Це може бути тріснуте вікно, розбите дзеркало або кружка з відколотою ручкою. Не зберігайте їх вдома, адже розбите скло символізує пролом в захисті.

Будь-яка річ, якою не користувалися більше трьох років

Навіть якщо вона абсолютно нова, енергетика застою починає накопичуватися в ній.

Годинники, які не працюють

Зупинився час - поганий знак. Або віднесіть їх в ремонт, або ж викидайте, не замислюючись.

"Мертві" речі

Перші серед них - сухі квіти. Все віджиле - це некротична енергетика в'янення. Сюди ж можна включити опудала тварин, засушених метеликів або жуків, роги звірів і пір'я птахів.

Обтріпаний віник

Старий, облисілий віник веде до втрачання фінансів. Тому все, чим ви наводите порядок, має саме міститися в порядку.

Картини й фотографії із зображенням бурі (поганої погоди)

Якщо вам здається, що акварелі з дощем - це лірично і дуже красиво, їх можна залишати. Однак придивіться і відчуйте зображене: якщо картина хоч на мить навела вас на тривожні думки, то краще підшукати для неї іншого власника (або викинути).

Непарні речі

Наприклад, стоїть на балконі одна лижа або завалився за взуттєвої полицею "самотній" капець. Такі предмети побуту вже не послужать користю і лише заважають заводитися новим покупкам, блокуючи енергетику.