Весенние каникулы 2020: когда школьники пойдут отдыхать и будет ли карантин

Каникулы в Украине для школьников весной традиционно начнутся в последнюю неделю марта. Предположительно, украинские учебные заведения отправятся на весенние каникулы в понедельник, 23 марта. 30 марта школьники снова вернутся к занятиям.

Однако, эти даты являются рекомендованными и согласно украинскому законодательству, конечное решение о дате весенних каникул каждое учебное заведение имеет право принимать самостоятельно.

Таким образом, даты начала и конца каникул в разных школах могут отличаться. Кроме того, для школьников, которые пойдут отдыхать с 23 марта, будет еще два дополнительных дня – суббота, 21 марта и воскресенье, 22 марта.

Весной украинских школьников ждут дополнительные выходные в апреле и мае. Так, дети смогут отдохнуть дополнительно три дня – 18, 19 и 20 апреля, так как понедельник после Пасхального воскресенья – официальный выходной в Украине.

В мае у школьников будет два длинных уик-энда – 1, 2 и 3 мая в честь Дня труда, а также 9, 10 и 11 мая.

Стоит отметить, что во многих украинских школах в конце января – начале февраля был объявлен карантин из-за резкого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. А на данный момент во всем мире бушует коронавирус, что также может привести к неожиданному карантину в отдельных регионах. В связи с этим графики школьных каникул могут быть смещены.