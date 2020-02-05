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Украинские дети смогут бесплатно отдыхать в лагерях: кого это касается

STYLERЖизнь    05.02.2020 - 15:54
Украинские дети смогут бесплатно отдыхать в лагерях: кого это касается
Детский лагерь в Украине (фото: jamm.com.ua)

Кабмин расширил льготные категории детей

В Украине расширили перечень льготных категарий детей, которые смогут получить от государства помощь для оздоровления и отдыха. Малыши смогут отправиться в детские центры "Артек" и "Молодая гвардия" за счет госбюджета.

Про новшество сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале 5 февраля.

Напомним, что Международный детский центр "Артек" после российской оккупации Крыма в 2014 году "переехал" под Киев и продолжает свою работу на базе санаторного комплекса "Пуща-Озерная", что находится в Пуще-Водице. Кроме того, был создан также "Артек-Карпаты".

Детский центр "Молодая гвардия" расположен в Одессе в парковой зоне отдыха "Лузановка" на берегу Черного моря.

Кабмин подготовил приятный сюрприз для таких детей-льготников:

  • Детей журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей;
  • Детей, одному из родителей которых установлена ​​инвалидность I или II группы;
  • Детей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • Детей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.

Отметим, что в соответствии с Законом Украины "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" государство выкупает 100% путевок в детский центр "Молодая гвардия" и 90% путевок в детский центр "Артек" для оздоровления детей льготных категорий. В 2019 году в госбюджете по данной бюджетной программе в Минсоцполитики біло предусмотрено 207 миллионов гривен. Из них на закупку путевок для детей льготных категорий в МДЦ "Артек" - 122 489 476 гривен (11661 путевка), и в УДЦ "Молодая гвардия" - 104 938 680 гривен (11 080 путевок).

Ежегодно Минсоцполитики утверждаются планы-графики распределения путевок на оздоровление детей и тематики изменений в этих детских центрах.

В 2019-м стоимость одного койко-дня путевки в ГП "УДЦ "Молодая гвардия" составляла 451 гривну. В ГПУ "МДЦ "Артек" - 500 гривен.

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