Веселуни, гуляки і поціновувачі оковитої: що приховують прізвища ваших предків?

Українські прізвища - це справжній культурний код, у якому збереглися не лише імена предків, а й згадки про їхній спосіб життя. Веселі вдачі, пристрасть до свят, сміху, танців і смачної їжі - усе це могло стати причиною для появи колоритного родового імені.

Любителі хильнути

Гулянки й випивка завжди були частиною традиційного святкування, а тому не дивно, що ті, хто надто захоплювався цими розвагами, отримували відповідні прізвиська, що згодом перетворювались на прізвища. Деякі з них і сьогодні звучать як добрий тост:

Цідибрага

Наливайко

Оковитий

Пияко

Непийпиво

Ті, хто любив поїсти

Не менш яскравими були й прізвища ласунів. Їх давали тим, хто не пропускав нагоди поласувати, завжди шукав щось смачненьке чи просто мав гарний апетит. А народ, як відомо, у таких випадках довго не думав:

Смакула

Жируха

Лакомий

Напха

Скороїд

Ласий

Кожне з цих прізвищ малює перед очима знайомий типаж - добродушного гурмана, який на святі насамперед цікавиться тим, що на столі.

Весела вдача - у прізвищі

Третя група - це справжні душі компанії, ті, хто любив танці, жарти, сміх і розваги. Їхні прізвища одразу говорять за себе:

Потішний

Веселий

Сміянець

Смішко

Гуляка

Танцюра

Скачко

Такі імена закарбовували образи людей, яких було чути й видно на кожному святі, які заводили пісню, ставали в центр танцю чи сипали дотепами.

Як змінювались ці імена з часом

З плином років прізвища могли зазнавати змін. Наприклад, Сміянець перетворювався на Сміяна або Сміянова, а Напха - на Напханюка. Це природний процес, у якому мова пристосовувалась до нових поколінь, зберігаючи водночас свою суть.