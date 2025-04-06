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Веселуни, гуляки і поціновувачі оковитої: що приховують прізвища ваших предків?

Які прізвища у давнину давали веселунам та гулякам (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ваша родина може мати цікаву історію, яку можна відкрити через прізвище. Деякі з них несуть у собі відгомони минулого, відображаючи не лише професії та походження, а й характер їхніх носіїв.

Які прізвища вказують на те, що ваші предки любили повеселитись, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юрія Редька.

Українські прізвища - це справжній культурний код, у якому збереглися не лише імена предків, а й згадки про їхній спосіб життя. Веселі вдачі, пристрасть до свят, сміху, танців і смачної їжі - усе це могло стати причиною для появи колоритного родового імені.

Любителі хильнути

Гулянки й випивка завжди були частиною традиційного святкування, а тому не дивно, що ті, хто надто захоплювався цими розвагами, отримували відповідні прізвиська, що згодом перетворювались на прізвища. Деякі з них і сьогодні звучать як добрий тост:

  • Цідибрага
  • Наливайко
  • Оковитий
  • Пияко
  • Непийпиво

Ті, хто любив поїсти

Не менш яскравими були й прізвища ласунів. Їх давали тим, хто не пропускав нагоди поласувати, завжди шукав щось смачненьке чи просто мав гарний апетит. А народ, як відомо, у таких випадках довго не думав:

  • Смакула
  • Жируха
  • Лакомий
  • Напха
  • Скороїд
  • Ласий

Кожне з цих прізвищ малює перед очима знайомий типаж - добродушного гурмана, який на святі насамперед цікавиться тим, що на столі.

Весела вдача - у прізвищі

Третя група - це справжні душі компанії, ті, хто любив танці, жарти, сміх і розваги. Їхні прізвища одразу говорять за себе:

  • Потішний
  • Веселий
  • Сміянець
  • Смішко
  • Гуляка
  • Танцюра
  • Скачко

Такі імена закарбовували образи людей, яких було чути й видно на кожному святі, які заводили пісню, ставали в центр танцю чи сипали дотепами.

Як змінювались ці імена з часом

З плином років прізвища могли зазнавати змін. Наприклад, Сміянець перетворювався на Сміяна або Сміянова, а Напха - на Напханюка. Це природний процес, у якому мова пристосовувалась до нових поколінь, зберігаючи водночас свою суть.

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