Весело, але сумно: МАУ опинилася в центрі гучного скандалу

МАУ потрапила в скандал (фото: flyuia.com)

Авіакомпанія шокувала своїм сервісом

Авіакомпанія МАУ продовжує шокувати своїм сервісом пасажирів. На цей раз із неприємностями зіткнувся Богдан Болховецький, який і поділився подробицями в соціальній мережі Facebook.

"Треба летіти, терміново, без варіантів. Поруч, у європи. Зазвичай 6000-7000, але мені терміново - є тільки за 15700. Плюс 25 баксів за оформлення в касі, плюс 1 відсоток за грошовий переказ, плюс 470 гривень за вибір місця - відмовити, плюс 1400 за чемодан - відмовити - і зараз важливо - це все за економ. Бізнес на цей рейс - запам'ятовуємо - 44600. Їду в Бориспіль нескінченні дві з половиною години, дивом встигаю добігти останнім до гейту, рейс овербукд, мене безкоштовно апргейдять у бізнес", - пише очевидець.

За словами Богдана Болховецького, компанія МАУ практикує овербукінг і таким чином підсажує в літаки зайвих громадян. Тобто на рейс продають більше квитків, ніж за фактом є посадочних місць в літаку. Завдяки цьому в бізнес-класі стає більше "зайвих пасажирів" і це дуже позначається на якості послуг. Крім того, пасажири ризикують залишитися без їжі.

Одна зі стюардес випадково зіпсувала обід одного з пасажирів дорогого бізнес-класу, і в підсумку той залишився без їжі. Щоб він не порушував шум, йому запропонували з'їсти надкушену булочку. Від чого пасажир, звичайно, відмовився.

"Ви, коли наступного разу будете купувати квитки МАУ, краще відмовтеся. З ними, звичайно, дуже весело. Але і дуже соромно", - резюмував він.

Підписники відреагували на новину з гумором. Однак декому було не до сміху, тому що подібні ситуації траплялися і з ними:

Зазвичай так буває - косячить МАУ, а соромно тобі.

Мого тата якось так само засунули в бізнес. Був гучний скандал. МАУ вміють.

Дякую. Пишеш, як і кажеш, шикарно. Весело, але сумно.

Скріншот коментарів: facebook.com/bolkhovetsky