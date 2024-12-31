Веселі та оригінальні посівалки, які розчулять будь-якого господаря

Засівання - це одна з найдавніших і найулюбленіших традицій українців, яка має глибокий символізм: розсипання зерна - це побажання родючості, достатку та добробуту на весь наступний рік. Але як це правильно робити?
РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатися основні правила засівання та зануритися в красу українських посівалок, які завжди викликають усмішку й тепло у господарів.
Хто може засівати?
Традиційно засівати можуть лише хлопчики або чоловіки, адже за старовинними віруваннями першим гостем у домі на Новий рік повинен бути саме представник чоловічої статі. Вважалося, що це приносить щастя й удачу господарям оселі.
Час для обряду
Засівання починається з самого ранку, найкраще до сходу сонця. Це символізує початок нового дня й нового року, наповненого добром і процвітанням.
Ритуал засівання
Під час обряду засівальники розсипають зерно по підлозі в хаті, примовляючи посівалки - спеціальні обрядові вірші чи пісні. Зерно символізує родючість, достаток і життєву енергію.
Винагорода для засівальників
Господарі завжди щедро дякують посівальникам. Зазвичай їм дарують хліб, солодощі, фрукти або невеликі гроші, висловлюючи вдячність за добрі побажання.
Нас послав Святий Василь
Засівати в заметіль
Й особливий дав наказ,
Щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так:
“На кохання сієм мак,
Сієм жито на добро,
А для сміху ось пшоно,
На здоров’я вам овес,
Щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб
Сієм вам пшеницю-хліб!”
Сієм, сієм, засіваєм,
З Новим роком вас вітаєм!
Сію, сію, посіваю
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!
Житом, житом із долоні,
По долівці, по ослоні,
Засіваю в вашій хаті –
Будьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку –
З новим щастям, з Новим роком!
Усім щасливих вихідних!
Не загубіться ви у них!
Сьогодні Меланки, потім Василь,
Свята потребують багато зусиль!
Знов треба їсти, знов треба пити!
Пощедрувати десь треба сходити!
Скільки вже можна так святкувати?
Коли будем просто відпочивати?
Всіх вас з святами я знову вітаю!
Здоров’я й терпіння усім побажаю!
Смачної куті і веселих щедрівок,
Достатку й добробуту в ваших домівках!
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання "Всеосвіта" та "Етнохата".