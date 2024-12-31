Веселі та оригінальні посівалки, які розчулять будь-якого господаря

Правила засівання: як дотриматися традицій

Хто може засівати?

Традиційно засівати можуть лише хлопчики або чоловіки, адже за старовинними віруваннями першим гостем у домі на Новий рік повинен бути саме представник чоловічої статі. Вважалося, що це приносить щастя й удачу господарям оселі.

Час для обряду

Засівання починається з самого ранку, найкраще до сходу сонця. Це символізує початок нового дня й нового року, наповненого добром і процвітанням.

Ритуал засівання

Під час обряду засівальники розсипають зерно по підлозі в хаті, примовляючи посівалки - спеціальні обрядові вірші чи пісні. Зерно символізує родючість, достаток і життєву енергію.

Винагорода для засівальників

Господарі завжди щедро дякують посівальникам. Зазвичай їм дарують хліб, солодощі, фрукти або невеликі гроші, висловлюючи вдячність за добрі побажання.

М. Гермашов "Із зіркою" (1916). Колядники початку XX сторіччя (зображення: Вікіпедія)

Найкращі посівалки українською мовою

Нас послав Святий Василь

Засівати в заметіль

Й особливий дав наказ,

Щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

“На кохання сієм мак,

Сієм жито на добро,

А для сміху ось пшоно,

На здоров’я вам овес,

Щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

Сієм вам пшеницю-хліб!”

Сієм, сієм, засіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті –

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку –

З новим щастям, з Новим роком!

Усім щасливих вихідних!

Не загубіться ви у них!

Сьогодні Меланки, потім Василь,

Свята потребують багато зусиль!

Знов треба їсти, знов треба пити!

Пощедрувати десь треба сходити!

Скільки вже можна так святкувати?

Коли будем просто відпочивати?

Всіх вас з святами я знову вітаю!

Здоров’я й терпіння усім побажаю!

Смачної куті і веселих щедрівок,

Достатку й добробуту в ваших домівках!