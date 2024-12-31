Веселые и оригинальные посевалки, которые умилят любого хозяина

Засевание - это одна из древнейших и самых любимых традиций украинцев, которая имеет глубокий символизм: рассыпание зерна - это пожелание плодородия, достатка и благополучия на весь следующий год. Но как это правильно делать?
РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать основные правила засевания и окунуться в красоту украинских посевалок, которые всегда вызывают улыбку и тепло у хозяев.
Кто может засевать?
Традиционно засевать могут только мальчики или мужчины, ведь по старинным верованиям первым гостем в доме на Новый год должен быть именно представитель мужского пола. Считалось, что это приносит счастье и удачу хозяевам дома.
Время для обряда
Засевание начинается с самого утра, лучше всего до восхода солнца. Это символизирует начало нового дня и нового года, наполненного добром и процветанием.
Ритуал засевания
Во время обряда засевальщики рассыпают зерно по полу в доме, приговаривая посевалки - специальные обрядовые стихи или песни. Зерно символизирует плодородие, достаток и жизненную энергию.
Вознаграждение для засевальщиков
Хозяева всегда щедро благодарят посевальщиков. Обычно им дарят хлеб, сладости, фрукты или небольшие деньги, выражая благодарность за добрые пожелания.
Нас послав Святий Василь
Засівати в заметіль
Й особливий дав наказ,
Щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так:
“На кохання сієм мак,
Сієм жито на добро,
А для сміху ось пшоно,
На здоров’я вам овес,
Щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб
Сієм вам пшеницю-хліб!”
Сієм, сієм, засіваєм,
З Новим роком вас вітаєм!
Сію, сію, посіваю
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!
Житом, житом із долоні,
По долівці, по ослоні,
Засіваю в вашій хаті –
Будьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку –
З новим щастям, з Новим роком!
Усім щасливих вихідних!
Не загубіться ви у них!
Сьогодні Меланки, потім Василь,
Свята потребують багато зусиль!
Знов треба їсти, знов треба пити!
Пощедрувати десь треба сходити!
Скільки вже можна так святкувати?
Коли будем просто відпочивати?
Всіх вас з святами я знову вітаю!
Здоров’я й терпіння усім побажаю!
Смачної куті і веселих щедрівок,
Достатку й добробуту в ваших домівках!
Ранее мы писали, какие есть 5 главных украинских новогодних традиций.
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При написании материала использовались следующие источники: издания "Всеосвіта" и "Етнохата".