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"Весь мій світ": Періс Гілтон зворушила мережу родинними фото з дітьми

Субота 16 листопада 2024 13:21
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"Весь мій світ": Періс Гілтон зворушила мережу родинними фото з дітьми Періс Гілтон з донькою (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Любов Блажко

Періс Гілтон, яка влітку відверто зізналася, що стала жертвою сексуального насильства, замилувала мережу родинними фото. Так, знаменита світська левиця показала серію кадрів, на яких можна побачити її разом з чоловіком Реумом Картером, сином Феніксом і донькою Лондон.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram селебриті пише про це детальніше.

Періс Гілтон показала сімейні фото

На одному з чорно-білих кадрів маленький Фенікс позував з посмішкою на обличчі, дивлячись кудись в сторону. На іншому - Лондон під час свого першого дня народження намагається дотягнутися до святкового торту. Крім того, можна побачити, як донька зірки сидить біля однієї з гостей і розглядає подарунок, який та тримає в руках.

На окремих світлинах Періс постала разом з коханим. Вони, як і інші присутні на фото, позували зі щасливими обличчями та у вишуканих вбраннях.

Тому, як можна зрозуміти, чорно-білі світлини були зроблені під час вечірки з нагоди першого дня народження маленької Лондон.

"Весь мій світ", - підписала знімки зіркова матуся.

&quot;Весь мій світ&quot;: Періс Гілтон зворушила мережу родинними фото з дітьми&quot;Весь мій світ&quot;: Періс Гілтон зворушила мережу родинними фото з дітьми&quot;Весь мій світ&quot;: Періс Гілтон зворушила мережу родинними фото з дітьми&quot;Весь мій світ&quot;: Періс Гілтон зворушила мережу родинними фото з дітьми&quot;Весь мій світ&quot;: Періс Гілтон зворушила мережу родинними фото з дітьмиПеріс показала родинні кадри (фото: instagram.com/parishilton)

Що відомо про особисте життя Періс Гілтон

Разом з обранцем американська світська левиця, як вже можна зрозуміти, виховує двох діток. Обидва малюки з’явилися на світ за допомогою сурогатного материнства. Старшій дитині пари, сину Феніксу, вже майже два роки.

Періс і Картер одружилися у листопаді 2020, і пишне святкування тривало 3 дні. Про заручини з коханим Гілтон оголосила кількома місяцями раніше, у лютому 2020-го.

Також у минулому знаменитість була у стосунках з актором Крісом Зілка, який робив їй пропозицію у січні 2018 року. Про розставання вони оголосили у листопаді 2018 році.

Реакція мережі

Юзери бухливо відреагували на теплий сімейний контент від зірки:

  • "Це так дивовижно"
  • "Ви просто прекрасні"
  • "Неймовірна родина"
  • "Які чарівні дітки"
  • "Ви виглядаєте дуже щасливими, які ви класні"
  • "Фенікс так швидко росте"
  • "Ці щасливі обличчя".

&quot;Весь мій світ&quot;: Періс Гілтон зворушила мережу родинними фото з дітьми&quot;Весь мій світ&quot;: Періс Гілтон зворушила мережу родинними фото з дітьми&quot;Весь мій світ&quot;: Періс Гілтон зворушила мережу родинними фото з дітьми&quot;Весь мій світ&quot;: Періс Гілтон зворушила мережу родинними фото з дітьми&quot;Весь мій світ&quot;: Періс Гілтон зворушила мережу родинними фото з дітьми&quot;Весь мій світ&quot;: Періс Гілтон зворушила мережу родинними фото з дітьми&quot;Весь мій світ&quot;: Періс Гілтон зворушила мережу родинними фото з дітьмиПеріс показала родинні кадри (фото: instagram.com/parishilton)

Нагадаємо, Періс Гілтон - американська фотомодель, акторка, співачка, благодійниця, світська левиця, спадкоємиця сімейного бізнесу - найбільшої у світі мережі готелів і курортів Hilton.

У 1996 році Гілтон та її сім'я переїхали з Каліфорнії на Східне узбережжя. У середній школі займалась катанням на ковзанах та хокеєм. Моделінгом Гілтон почала займатися з самого дитинства, беручи участь у благодійних акціях.

&quot;Весь мій світ&quot;: Періс Гілтон зворушила мережу родинними фото з дітьмиПеріс зі своїм чоловіком і донькою (фото: instagram.com/parishilton)

Раніше Гілтон показала цікавий образ total black.

Також Гілтон у минулому показала, як відсвяткувала перший День народження сина.

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