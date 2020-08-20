Верующие УПЦ МП в разгар пандемии начали масштабный крестный ход: появилось видео

Почаевская лавра (фото: uk.wikipedia.org / Aniskov)

Участники крестного хода в Почаевскую лавру игнорируют правила карантина

Верующие УПЦ Московского патриархата начали масштабный крестный ход в Почаевскую Лавру под Тернополем. Несколько тысяч людей съехались в Камянец-Подольский, откуда двинулись в пеший путь в соседнюю область.

Видео с паломниками, которые отправились в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, опубликовано на Facebook-странице Pavlovsky News.

Несмотря на введенные карантинные ограничения из-за коронавируса, зафиксированный в день старта похода паломников антирекорд в почти две тысячи новых случаев заражения, прихожане РПЦ в Украине решили продолжить традицию, которой уже более 200 лет.

Верующие планируют в день преодолевать около 20 км, и через неделю добраться до цели путешествия.

"Среди участников крестного хода: дети, взрослые и даже пожилые люди. Идти планируют больше окрестными путями, лишь изредка выходя на главные трассы", - говорится в сообщении

На кадрах видно, что поток паломников растянулся чуть ли не на километр, люди идут очень близко друг от друга, полностью игнорируя правило о социальной дистанции.

Видео: Крестный ход в Почаевскую лавру происходит в разгар пандемии

Как сообщалось, 28 июля УПЦ МП провела крестный ход в Киеве, и в сети боятся, что это вызовет новую волну коронавируса.

Напомним, что ранее глава УПЦ МП Онуфрий подхватил коронавирус.