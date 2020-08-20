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Віряни УПЦ МП у розпал пандемії розпочали масштабну хресну ходу: з'явилося відео

Кам'янець-Подільський, Четвер 20 серпня 2020 07:46
Віряни УПЦ МП у розпал пандемії розпочали масштабну хресну ходу: з'явилося відео
Почаївська лавра (фото: uk.wikipedia.org / Aniskov)
Автор: Володимир Костирін

Учасники хресної ходи в Почаївську лавру ігнорують правила карантину

Віряни УПЦ Московського патріархату почали масштабну хресну ходу в Почаївську Лавру під Тернополем. Кілька тисяч людей з'їхалися в Кам'янець-Подільський, звідки рушили в піший шлях у сусідню область.

Відео з паломниками, які вирушили до Свято-Успенської Почаївської лаври, опубліковано на Facebook-сторінці Pavlovsky News.

Попри введені карантинні обмеження через коронавірус, зафіксований в день старту походу паломників антирекорд у майже дві тисячі нових випадків зараження, парафіяни РПЦ в Україні вирішили продовжити традицію, якій уже понад 200 років.

Віряни планують у день долати близько 20 км, і через тиждень дістатися до цілі подорожі.

"Серед учасників хресної ходи: діти, дорослі та навіть літні люди. Йти планують більше навколишніми шляхами, лише зрідка виходячи на головні траси", - йдеться в повідомленні

На кадрах видно, що потік паломників розтягнувся мало на кілометр, люди йдуть дуже близько один від одного, повністю ігноруючи правило про соціальну дистанцію.

Відео: Хресна хода в Почаївську лавру відбувається в розпал пандемії

Як повідомлялося, 28 липня УПЦ МП провела хресну ходу в Києві, і в мережі бояться, що це викличе нову хвилю коронавірусу.

Нагадаємо, що раніше глава УПЦ МП Онуфрій підхопив коронавірус.

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