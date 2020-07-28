УПЦ МП провела крестный ход: украинцы теперь ждут новую волну коронавируса

В Киево-Печерской Лавре УПЦ МП провела крестный ход (фото: РБК-Украина)

В Киеве состоялся крестный ход, на котором люди игнорировали правила карантина

Во вторник, 28 июля, в Киево-Печерской Лавре Украинская православная церковь Московского патриархата провела крестный ход. При этом толпа людей была без масок и не соблюдала безопасной социальной дистанции в полтора метра.

Видео крестного хода опубликовал "Типичный Киев" на своей странице в Facebook. Справедливости ради стоит отметить, что на некоторых людях были маски, но все же большая часть верующих была без них.

Что по карантину? Сегодня в Киево-Печерской Лавре провели крестный ход. Ждем новой волны.. Опубліковано Типичный Киев Вівторок, 28 липня 2020 р.

В Киево-Печерской Лавре УПЦ МП провела крестный ход (видео: https://www.facebook.com/kievtypical)

"Что по карантину? Сегодня в Киево-Печерской Лавре провели крестный ход. Ждем новой волны…" – говорится в подписи к видео.

Пользователи сети также прокомментировали безответственное поведение людей.

Никогда не догонял эти хода. Рабочее время, карантин, а мы толпами ходим и бабки попам на новый Мерседес сдаем;

Если с первых 100 раз не дошло, то уже никогда не дойдет: вот теперь пусть там, где заразились – там и лечатся;

Не понимаю этой ходы. Но новой волны уже с марта ждем;

Православие головного мозга;

Мощи!!! Надо было погрызть еще и мощи!!!

А маски где?! Сколько бабла можно было срубить ментам...

Больные на голову!!! Пусть мрут!!! Вот только перед этим заразят нормальных, адекватных людей;

Кто-то новый домик или Бентли купит;

Горбатого могила исправит.

Напомним, в церковь УПЦ МП пустили сотни людей без масок, которые целовали руку митрополита.

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