УПЦ МП провела крестный ход: украинцы теперь ждут новую волну коронавируса

В Киеве состоялся крестный ход, на котором люди игнорировали правила карантина
Во вторник, 28 июля, в Киево-Печерской Лавре Украинская православная церковь Московского патриархата провела крестный ход. При этом толпа людей была без масок и не соблюдала безопасной социальной дистанции в полтора метра.
Видео крестного хода опубликовал "Типичный Киев" на своей странице в Facebook. Справедливости ради стоит отметить, что на некоторых людях были маски, но все же большая часть верующих была без них.
Что по карантину? Сегодня в Киево-Печерской Лавре провели крестный ход. Ждем новой волны..Опубліковано Типичный Киев Вівторок, 28 липня 2020 р.
В Киево-Печерской Лавре УПЦ МП провела крестный ход (видео: https://www.facebook.com/kievtypical)
"Что по карантину? Сегодня в Киево-Печерской Лавре провели крестный ход. Ждем новой волны…" – говорится в подписи к видео.
Пользователи сети также прокомментировали безответственное поведение людей.
Напомним, в церковь УПЦ МП пустили сотни людей без масок, которые целовали руку митрополита.