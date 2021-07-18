На вершине Говерлы нашли записки, оставленные в 1970-х детьми из секретного военного городка

"11 июля 2021 г. на вершине Говерлы была найдена интересная штука. Бутылка с двумя записками. Давайте попробуем найти участников событий 50-летней давности", - отметил мужчина.

Интересно, что в бутылке оказалось записки, датированные разным временем. На одном клочке стоит дата 4 июня 1971 года, на втором - 21 мая 1972-го

"В период последних летних каникул сюда сошли (далее - список фамилий. - Ред.)", - говорится в письме.

"Здесь были ученики 10 класса средней школы 131 (список фамилий. - Ред.)", - сообщает второе письмо.

Фото: На Говерле нашли интересные записки (facebook.com/taras.krazhenko)

Впоследствии в комментариях нашлись люди, которые были причастны к написанию этого послания. Так, жительница Латвии рассказала, что это она с одноклассниками пятьдесят лет назад оставила записку.

Также выяснилось, что дети, которые спрятали эту бутылку, в 1970-х жили в секретном военном городке на окраине Делятина.

"Это московская средняя школа №131. А находилась она, внимание, по адресу г. Ивано-Франковск, 16, ул. Авиационная. По факту - секретный военный городок на окраине Делятина. Теперь Делятинская СОШ №3. Первым в списке является мой дядя Григорьев А.", - написал племянник мужчины, чье имя указано в записке.