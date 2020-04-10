Как вернуть деньги за утраченные из-за карантина билеты: советы экспертов

Карантин в Украине был введен с целью недопущения распространения коронавируса по стране. Было остановлено международное и междугороднее сообщение, метро. Школьников перевели на дистанционное обучение, а всех, кто может работать из дому – на удаленную работу. В городах Украины закрыты ТРЦ, развлекательные заведения и большинство магазинов.

Многие потеряли уже купленные билеты на поезда и самолеты и их интересует, как заставить компании вернуть потраченные средства. Что делать украинцам в таких ситуациях, рассказали эксперты в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Множество украинцев подают заявления в очереди на возвращение денег за ранее приобретенные билеты на концерты или поездки. Тем, кто приобрел билеты онлайн, повезло больше – они могли вернуть себестоимость билета. А вот с кассами при вокзалах несколько сложнее, ведь доступ к ним появится только после карантина. И такая ситуация не только с билетами на поезд.

На самом деле у всех клиентов той или другой услуги есть право выбора: в случае отмененного рейса или мероприятия каждый может получить или средства, или альтернативу – другой маршрут или представление, или же выбрать другую подходящую дату. Но в любом случае организатор не может навязывать свое мнение. Если пассажир не соглашается, то авиакомпания должна вернуть деньги.

"Если этого не происходит, то пассажир должен обратиться в госавиаслужбу Украины, но после обращения к перевозчику и получения отказа или отсутствия ответа – тогда госавиаслужба может оштрафовать перевозчика за нарушение правил и дальше пассажир может обратиться в суд", – рассказал юрист в сфере авиационного права Андрей Гук.

Что касается билетов на концерты, спектакли и другие подобные мероприятия, когда есть альтернативная дата – деньги не возвращаются.

"Если же концерт или театральная постановка были отменены и новая дата не назначена, то, да, зритель может получить стоимость билета. Согласно билетной инструкции раздел 10, за возвращение средств в случае отмены и переноса мероприятий отвечает организатор события", – объясняет руководитель компании по продаже билетов Дмитрий Феликсов.

Что касается билетов на поезд, то в областных центрах есть определенные действующие билетные кассы на возврат. Если же вы живете не в областном центре – стоит подождать. По окончании карантина в любой кассе Укрзализныци можно будет вернуть купленный билет и получить 100% его стоимости, причем в установленные сроки. А это 90 суток после отправления поезда по внутреннему соединению и 180 суток по международному. Например, поезд, который был отменен 18 марта, имеет предельный срок возврата билета – 18 июня. В случае продления карантина предельные даты возврата билетов также будут продлены.

Напомним, ранее мы писали о том, что карантин в Украине могут продлить до середины мая.