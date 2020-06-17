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Как вернуть деньги за некачественные продукты на рынке: эксперт дал ответ

STYLERЖизнь    17.06.2020 - 07:14
Как вернуть деньги за некачественные продукты на рынке: эксперт дал ответ
За просроченный товар на рынке можно вернуть деньги (фото: РБК-Украина)

Эксперт рассказал, как украинцам вернуть деньги за просроченный товар

Украинцы не редко встречаются с недобросовестными продавцами, которые могут продать просроченный товар. Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов рассказал, как можно вернуть деньги за некачественный продовольственный товар на рынке.

По закону все продавцы должны выдавать покупателям товарный чек, не важно, происходит ли покупка в супермаркете или же на рынке. Но на рынках чеки никогда не дают.

"Если товар некачественный – надо вернуться к продавцу и выставить ему требование по возврату средств", - сказал Несмиянов в эфире телеканала "Украина 24".

Эксперт советует, если продавец не хочет возвращать средства, необходимо этот вопрос решать на месте и привлекать руководство рынка. Если же руководство не идет навстречу нужно идти к администрации рынка и в местную лабораторию, составлять жалобу.

Без чека необходимо действовать именно таким образом. Поскольку обращение в Госпродпотребслужбу ничего не даст.

Напомним, на полках украинских магазинов увеличилось количество просроченных и некачественных продуктов. Украинцы во время карантина начали находить в продуктах несъедобные вещи – мышей в йогурте, окурки в выпечке, железо в хлебе и т.д.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины рынокпродукты
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