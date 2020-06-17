Як повернути гроші за неякісні продукти на ринку: експерт дав відповідь

За прострочений товар на ринку можна повернути гроші (фото: РБК-Україна)

Експерт розповів, як українцям повернути гроші за прострочений товар

Українці не рідко зустрічаються з недобросовісними продавцями, які можуть продати прострочений товар. Виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов розповів, як можна повернути гроші за неякісний продовольчий товар на ринку.

За законом всі продавці мають видавати покупцям товарний чек, не важливо, чи відбувається покупка в супермаркеті або на ринку. Але на ринках чеки ніколи не дають.

"Якщо товар неякісний – треба повернутися до продавця і виставити йому вимогу по поверненню коштів", - сказав Несміянов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Експерт радить, якщо продавець не хоче повертати кошти, потрібно це питання вирішувати на місці та залучати керівництво ринку. Якщо ж керівництво не йде назустріч потрібно йти до адміністрації ринку і в місцеву лабораторію, складати скаргу.

Без чека необхідно діяти саме таким чином. Оскільки звернення до Держпродспоживслужби нічого не дасть.

Нагадаємо, на полицях українських магазинів збільшилася кількість прострочених і неякісних продуктів. Українці під час карантину почали знаходити в продуктах неїстівні речі – мишей в йогурті, недопалки у випічці, залізо в хлібі і т. д.

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Автор: Роман Мирончук