Вернусь домой к семье: в Киеве "копы" отговорили мужчину от суицида

В Киеве патрульные предотвратили самоубийство (Фото: коллаж РБК-Украина)

31-летний мужчина пытался спрыгнуть с Гаванского моста

В Киеве патрульные полицейские предотвратили попытку самоубийства - инцидент произошел на Гаванском мосту. 31-летний житель Запорожья пытался свести счеты с жизнью, и правоохранители смогли помешать доведенному до отчаяния мужчине совершить непоправимое. Об этом передали на Facebook-странице столичной патрульной полиции.

Отмечается, что о суициднике за перилами Гаванского моста поступил звонок на службу 102 от неравнодушного прохожего. Полицейские в срочном порядке прибыли на место, так как на счету была каждая минута.

Правоохранители увидели мужчину, стоявшего за поручнем на краю моста. Один из инспекторов начал вести разговор с гражданином, убеждал его не совершать суицид.

В Киеве патрульные предотвратили самоубийство (Фото: facebook.com/kyivpatrol)

Отчаявшийся 31-летний запорожанин рассказал полицейскому о своих жизненных обстоятельств, побудивших его покончить с собой.

В то время как патрульный Андрей Валуев применял свои профессиональные умения и психологические приемы, чтобы переключить внимание мужчины на себя и уговорить его не совершать непоправимое, другой инспектор Сергей Гаврилюк незаметно сокращал дистанцию, чтобы успеть крепко схватить его, если все таки мужчина попробует спрыгнуть.

К счастью, и в этот раз столичным патрульным удалось отговорить мужчину от намерения сделать роковой шаг.

Отмечается, что мужчина поблагодарил полицейским и заверил, что вернется в родной город к семье.

Гаванский мост в Киеве (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)