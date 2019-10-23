ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вернусь домой к семье: в Киеве "копы" отговорили мужчину от суицида

STYLERПроисшествия    23.10.2019 - 11:41
Вернусь домой к семье: в Киеве "копы" отговорили мужчину от суицида
В Киеве патрульные предотвратили самоубийство (Фото: коллаж РБК-Украина)

31-летний мужчина пытался спрыгнуть с Гаванского моста

В Киеве патрульные полицейские предотвратили попытку самоубийства - инцидент произошел на Гаванском мосту. 31-летний житель Запорожья пытался свести счеты с жизнью, и правоохранители смогли помешать доведенному до отчаяния мужчине совершить непоправимое. Об этом передали на Facebook-странице столичной патрульной полиции.

Отмечается, что о суициднике за перилами Гаванского моста поступил звонок на службу 102 от неравнодушного прохожего. Полицейские в срочном порядке прибыли на место, так как на счету была каждая минута.

Правоохранители увидели мужчину, стоявшего за поручнем на краю моста. Один из инспекторов начал вести разговор с гражданином, убеждал его не совершать суицид.

Вернусь домой к семье: в Киеве &quot;копы&quot; отговорили мужчину от суицида

В Киеве патрульные предотвратили самоубийство (Фото: facebook.com/kyivpatrol)

Отчаявшийся 31-летний запорожанин рассказал полицейскому о своих жизненных обстоятельств, побудивших его покончить с собой.

В то время как патрульный Андрей Валуев применял свои профессиональные умения и психологические приемы, чтобы переключить внимание мужчины на себя и уговорить его не совершать непоправимое, другой инспектор Сергей Гаврилюк незаметно сокращал дистанцию, чтобы успеть крепко схватить его, если все таки мужчина попробует спрыгнуть.

К счастью, и в этот раз столичным патрульным удалось отговорить мужчину от намерения сделать роковой шаг.

Отмечается, что мужчина поблагодарил полицейским и заверил, что вернется в родной город к семье.

Вернусь домой к семье: в Киеве &quot;копы&quot; отговорили мужчину от суицида

Гаванский мост в Киеве (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в центре Киева Вызовите, пожалуйста полицию: в Киеве произошло странное ЧП (видео)
Новости Украины самоубийствополицияпатрульная служба
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь