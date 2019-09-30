Мужчина хотел спрыгнуть с крыши на Майдане: видео и детали ЧП в Киеве

Мужчина пытался спрыгнуть с крыши дома на Майдане в Киеве (фото: РБК-Украина)

Молодой мужчина требовал заткнуть пьяную компанию, орущую песни

В Киеве на Майдане Незалежности молодой мужчина грозился суицидом, стоя на крыше многоэтажного здания по адресу Крещатик, 7/11.

ЧП произошло в ночь на 30 сентября. К счастью, комбату Алексею Оленину, который провел на крыше вместе с парнем около пяти часов удалось отговорить его от совершения страшного поступка.

Видео транслировалось онлайн на Facebook-странице паблика Киев Оперативный.

На фото ниже комбат 1 батальона, полка № 1 Управления патрульной полиции Киева, Алексей Оленин - тот самый переговорщик, который смог спасти человека от самоубийства.

Полицейский, который спас мужчину от самоубийства (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Молодой человек с крыши здания кричал, что будет прыгать и требовал две пожарные машины, журналистов и рупор. Кроме того, он просил, "закрыть рот компании, которая пела песни на Майдане Незалежности".

Прямо зараз на Майдані Незалежності (Хрещатик, 7/11) невідомий чоловік забрався на дах будівлі і кричить, що буде стрибати. Поблизу будівлі все оточено поліцією, рятувальниками та швидкою. Попередньо, чоловік висунув вимоги - «дві пожежні автівки, журналістів та рупор». Кажуть, що також однією із вимог чоловіка було - закрити пельку компанії, яка співала пісні на Майдані Незалежності. Довелося виконувати... Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 29 вересня 2019 р.

Мужчина пытался спрыгнуть с крыши дома на Майдане в Киеве (видео: facebook.com/KyivOperativ)