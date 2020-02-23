Вернулись из Китая: под Черновцами устроили травлю целой семье

Коронавирус продолжает атаковать жителей всего мира. В Италии количество зараженных превысило 130 человек. В Украине случаев заражения вирусом нет, но люди очень напуганы, поэтому сильно опасаются тех, кто приехал из Китая, где произошел очаг заражения коронавирусом.

Так, в Черновицкой области жители села Долиняны устроили травлю семье только из-за того, что она вернулась из Поднебесной.

Галина Думанская вместе с 4-летним сыном Назаром, который болеет ДЦП, вернулись после лечения и теперь не может нормально вести обычную жизнь в родном селе. Односельчане устроили семье травлю и заставили изолироваться. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жители Долиняны устроили травлю семье (видео: YouTube)

Женщина рассказала, что местные жители начали критиковать ее за то, что она вместе с сыном совершила преступление, поскольку не прошла обследование в "Борисполе". При этом Галина не знает, какое ей нужно было пройти обследование. Галину с ребенком проверяли как минимум четыре раза на наличие коронавируса.

Женщина также пожаловалась на то, что жители села начали ущемлять даже ее старшую дочь, хотя она не была в Китае. Семья смогла выходить только на двор, чтобы подышать свежим воздухом. Медики приехали к ним в защитных костюмах, чтобы взять кровь и это еще больше напугало местных жителей.

"У меня паника. Директор школы говорит - приходят родители из этого класса, плачут, потому что пустили девочку, в третьем классе девочка. Забирают детей", - рассказала староста Долинян Валентина Дудчак.

Галина и ее дети уже практически две недели не покидают дом. "Карантин" должен закончиться 24 февраля. Интересно, что семья больше недели ждет результаты анализов. При этом староста не разрешила после завершения срока изоляции выходить на улицу. По ее словам, карантин должен составлять 30-40 дней.