Повернулися з Китаю: під Чернівцями влаштували цькування цілої сім'ї

Коронавірус продовжує атакувати жителів усього світу. В Італії кількість заражених перевищила 130 чоловік. В Україні випадків зараження вірусом немає, але люди дуже налякані, тому сильно побоюються тих, хто приїхав з Китаю, де стався осередок зараження коронавірусом.

Так, в Чернівецькій області жителі села Долиняни влаштували цькування родині тільки через те, що вона повернулася з Піднебесної.

Галина Думанська разом з 4-річним сином Назаром, який хворіє на ДЦП, повернулися після лікування і тепер не може нормально вести звичайне життя в рідному селі. Односельці сім'ї влаштували цькування і змусили ізолюватися. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жителі Долиняни влаштували цькування сім'ї (відео: YouTube)

Жінка розповіла, що місцеві жителі почали критикувати її за те, що вона разом з сином вчинила злочин, оскільки не пройшла обстеження в "Борисполі". При цьому Галина не знає, яке їй потрібно було пройти обстеження. Галину з дитиною перевіряли як мінімум чотири рази на наявність коронавіруса.

Жінка поскаржилася на те, що жителі села почали обмежувати навіть її старшу дочку, хоча вона не була в Китаї. Сім'я змогла виходити тільки на двір, щоб подихати свіжим повітрям. Медики приїхали до них в захисних костюмах, щоб взяти кров і це ще більше налякала місцевих жителів.

"У мене паніка. Директор школи каже - приходять батьки з цього класу, плачуть, тому що пустили дівчинку, у третьому класі дівчинка. Забирають дітей", - розповіла староста Долинян Валентина Дудчак.

Галина і її діти вже практично два тижні не покидають будинок. "Карантин" повинен закінчитися 24 лютого. Цікаво, що родина більше тижня чекає на результати аналізів. При цьому староста не дозволила після завершення терміну ізоляції виходити на вулицю. За її словами, карантин повинен становити 30-40 днів.