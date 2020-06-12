Вернется майская погода: синоптики разочаровали прогнозом погоды на выходные

Погода в Украине 13 и 14 июня (фото: pixabay.com)

Погода в Украине станет менее жаркой и более влажной

Погода в Украине на этих выходных, 13 и 14 июня, будет менее жаркой, чем в последние дни рабочей недели. Сообщается, что столбики термометров упадут до минимальных +23 градусов в течение дня. Связано снижение уровня тепла с циклоном, который принесет грозы во все области Украины. Детальный прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Как сообщается в обновленном прогнозе, дождливая погода ожидается как в субботу, так и в воскресенье. При этом температура к концу выходных начнет снижаться и на востоке нашей страны.

Погода 13 июня

По данным синоптиков, в субботу в Украине ожидаются аномально высокие показатели тепла. На востоке градусники покажут +30… +35 градусов жары в тени. В остальных областях погода будет более мягкой – на юге страны уровень тепла будет держаться на уровне +22… +28 градусов. В центральных областях немного прохладнее, чем на востоке страны +30… +33 градуса. В западных регионах в течение дня +23… +29 градусов.

В ночное время прохладно будет только в западных областях +13… +18 градусов. На остальных территориях нашей страны – до +16… +21 градуса.

Грозовые дожди при этом ожидаются по всей стране за исключением Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Погода в Украине 13 июня будет жаркой и с грозами (карта: meteo.gov.ua)

Погода 14 июня

Также сообщается, что в воскресенье в Украине по сравнению с 13 июня погода будет немного прохладнее. На востоке градусники покажут +25… +33 градусов жары в тени. В остальных областях станет еще прохладнее – в среднем уровень тепла будет держаться на уровне +24… +27 градусов. На западе местами даже +23… +25 градусов.

В ночное время прохладно будет в западных и центральных областях +13… +17 градусов. На востоке и юге страны +15… +20 градусов. Грозовые дожди при этом ожидаются по всей стране.

Погода в Украине 14 июня будет жаркой и с грозами (карта: meteo.gov.ua)

Стоит отметить, что в регионах, где осадков не ожидается метеорологи прогнозируют чрезвычайный уровень пожароопасности.

Напомним, что ранее главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат.

Также мы сообщали, что ранее синоптики опубликовали прогноз погоды на июнь 2020. Отмечается, что погода в Украине в июне будет теплее, чем обычно, а вот количество осадков будут в норме.

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Автор: Киселева Анна