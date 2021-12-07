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Верховный суд поставил точку в деле об убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова

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Киев, Вторник 07 декабря 2021 22:47
Верховный суд поставил точку в деле об убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова Коллаж РБК-Украина: в деле об убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова поставили точку
Автор: Роман Мирончук

Верховный суд подтвердил приговор Дмитрию Голубу, который в 2016 году убил водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова. Мужчину приговорили к пожизненному заключению.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда на своей странице в Facebook.

Так, Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда на заседании 7 декабря 2021 рассмотрел кассационные жалобы по делу об убийстве весной 2016 года водителя BlaBlaCar Тараса Познякова попутчиками.

В мае 2019 года судьи первой и апелляционной инстанции приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества Дмитрия Голуба.

Таким образом, Верховный суд оставил в силе данное наказание.

Верховный суд поставил точку в деле об убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова

Осужденный Дмитрий Голуб (фото: mvs.gov.ua)

Напомним, 4 апреля 2016 года львовянин Тарас Позняков выехал из Львова в Киев на своем автомобиле Audi A6. С помощью сервиса BlaBlaCar он подобрал двух незнакомых ему мужчин, которые представились бойцами Правого сектора.

Верховный суд поставил точку в деле об убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова

Тарас Позняков (фото из соцсетей)

Но в Киев Тарас так и не доехал, он пропал вместе со своей машиной. Позже авто нашли в Киево-Святошинском районе.

Интерпол объявил в розыск двух подозреваемых. При этом один из них был гражданином РФ. В августе 2016 года полиция задержала Дмитрия Голуба, который был бывшим бойцом Правого сектора

Другой соучастник преступления, гражданин России, в марте 2019 года умер после взрыва в киевской квартире.

Ранее мы писали о том, что Тараса Познякова убили в день исчезновения тремя выстрелами из пистолета ТТ.

Когда правоохранители задержали Дмитрия Голуба, то он свою вину в совершении преступления отрицал.

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