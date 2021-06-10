Убийцу водителя BlaBlaCar Тараса Познякова приговорили к пожизненному (фото)

В 2016 году попутчик убил Тараса Познякова – водителя, который подобрал мужчину через онлайн-сервис BlaBlaCar. Мужчина признан виновным и приговорен к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества.

Так, Киевский апелляционный суд 9 июня решил оставить без изменений приговор Киево-Святошинского районного суда от 28 мая 2019 года. Следовательно, обвиняемому присудили пожизненное с конфискацией всего имущества.

В прокуратуре осужденного признали виновным сразу по нескольким статьям:

умышленное убийство,

разбой,

незаконное завладение транспортным средством,

незаконное обращение с оружием,

подделка и использование поддельных документов.



Тарас Позняков (фото из соцсетей)

Что было раньше?

По данным следствия, 4 апреля 2016 года потерпевший на своем автомобиле Audi A6 выехал из Львова в Киев с целью трудоустройства. С помощью сервиса BlaBlaCar он согласился подвезти двух незнакомых ему лиц, которые представились бойцами Правого сектора.

Однако, до Киева он не доехал, а исчез вместе с автомобилем, который позже обнаружили в Киево-Святошинском районе.

Интерпол объявил в розыск двух подозреваемых в похищении водителя, один из которых был гражданином России. В августе 2016 одного из них - бывшего бойца Правого сектора Дмитрия Голуба задержали и взяли под стражу. Другой - гражданин России в марте 2019 погиб в результате взрыва в квартире на проспекте Науки в Киеве.

Осужденный Дмитрий Голуб (mvs.gov.ua)