Убийцу водителя BlaBlaCar Тараса Познякова приговорили к пожизненному (фото)
В 2016 году попутчик убил Тараса Познякова – водителя, который подобрал мужчину через онлайн-сервис BlaBlaCar. Мужчина признан виновным и приговорен к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Так, Киевский апелляционный суд 9 июня решил оставить без изменений приговор Киево-Святошинского районного суда от 28 мая 2019 года. Следовательно, обвиняемому присудили пожизненное с конфискацией всего имущества.
В прокуратуре осужденного признали виновным сразу по нескольким статьям:
- умышленное убийство,
- разбой,
- незаконное завладение транспортным средством,
- незаконное обращение с оружием,
- подделка и использование поддельных документов.
Тарас Позняков (фото из соцсетей)
Что было раньше?
По данным следствия, 4 апреля 2016 года потерпевший на своем автомобиле Audi A6 выехал из Львова в Киев с целью трудоустройства. С помощью сервиса BlaBlaCar он согласился подвезти двух незнакомых ему лиц, которые представились бойцами Правого сектора.
Однако, до Киева он не доехал, а исчез вместе с автомобилем, который позже обнаружили в Киево-Святошинском районе.
Интерпол объявил в розыск двух подозреваемых в похищении водителя, один из которых был гражданином России. В августе 2016 одного из них - бывшего бойца Правого сектора Дмитрия Голуба задержали и взяли под стражу. Другой - гражданин России в марте 2019 погиб в результате взрыва в квартире на проспекте Науки в Киеве.
Осужденный Дмитрий Голуб (mvs.gov.ua)
Ранее мы сообщали, что Тарас Позняков, которого вся Украина искала несколько месяцев, был убит тремя выстрелами из пистолета.
Также, когда правоохранители задержали Дмитрия Голуба в похищении Тараса Познякова, то в убийстве не признавался.