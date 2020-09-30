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Верещук обматерила Тищенко: послала на х**, и он пошел

Среда 30 сентября 2020 22:11
Верещук обматерила Тищенко: послала на х**, и он пошел
Ирина Верещук (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Ирина Верещук рассказала о конфликте с Николаем Тищенко

Ирина Верещук рассказала о своем конфликте с Николаем Тищенко и словесной перепалке с применением грубых выражений. Народный депутат из фракции "Слуга народа" поссорилась с коллегой по поводу списка партии на выборах в Киевский городской совет.

Кандидат в мэры столицы Украины Верещук даже нецензурно послала Тищенко - главу киевской городской ячейки партии "СН" - на три буквы. Об этом политик рассказала в интервью Алеси Бацман в программе "Бацман".

Разногласия между нардепами-однопартийцами возникли на фоне подготовки к местным выборам 2020 и согласования списка. Якобы Тищенко призывал включить в него "людей, которые должны быть лояльны кому-то лично, например, ему или еще кому-то".

В то же время с такой позицией не соглашалась Верещук, и даже из-за разногласий рассматривала возможность прекратить свое участие в предвыборной кампании.

В один из моментов спора депутат в эмоциях просто послала Николая Тищенко на х**.

"Да. Вспомнила армию. Вспомнила, что это очень быстрый путь, чтобы дошло. Потому что если долго буду объяснять, буду искать вербальные формы, которые будут длинны, но безрезультатны, по моему - не дойдет", - отметила Верещук.

Также она добавила, что может говорить об этом открыто по причине, что конфликт с грубым выражением прозвучал "практически публично".

Верещук рассказала, что в ответ Тищенко ничего не мог ей сказать.

"Пошел. Встал и пошел", - объяснила нардеп.

Она подчеркнула, что ей тяжело возразить, когда она уверена в своей правоте, и точно знает "кому куда идти".

Верещук признала, что после инцидента Тищенко пошел жаловаться президенту Владимиру Зеленскому.

"Но судя по всему на президента это не возымело должного впечатления. Потому что реально я права. А когда я уверена, что права - меня не сдвинуть с мертвой точки", - заявила она.

Видео: Ирина Верещук рассказала, как обматерила Николая Тищенко

Ранее сообщалось, что кандидаты в мэры Киева устроили разборки в прямом эфире и принялись выяснять отношения.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

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Новости Украины Жизнь Николай ТищенкоИрина Верещук
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