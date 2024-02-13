Верещака по-дніпровськи: як приготувати справжній старовинний хіт української кухні

Що вам знадобиться:

Свиняча грудинка - 400 г

Сало - 50 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Буряк - 1 шт.

Хліб - 100 г

Сіль

Як приготувати буряковий квас

Спочатку потрібно приготувати буряковий квас. Він дуже поширений в українській кухні й ним заквашували борщ. А ще наші пращури полюбляли його просто пити, бо він надзвичайно корисний для організму.

Рецепт приготування квасу надзвичайно простий: очистьте 4-5 середніх буряків від шкірки, розріжте на декілька частин та покладіть у дволітрову банку. Залийте холодною водою, накрийте марлею та поставте у прохолодне місце на 4 дні. Коли на поверхні води утворюється плівка - квас готовий. Після цього закрийте банку кришкою та поставте в холодильник. Так квас може зберігатися декілька місяців.

Якщо у вас немає часу на буряковий квас, то для верещаки можна використати звичайний магазинний - чорний.

Як готувати верещаку

Свинячу грудинку ретельно помийте та наріжте невеликими шматочками. Натріть м’ясо чорним перцем та сіллю. Залиште маринуватися на 20-30 хвилин.

Після цього розігрійте сковорідку на середньому вогні та розтопіть сало (можна використовувати смалець). На отриманому жирі смажте свинячу грудинку протягом 5-7 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Перекладіть грудинку у каструлю, залийте квасом, та протушкуйте протягом 10 хвилин.

Цибулю та буряк очистьте від шкірки, цибулю наріжте невеликими кубиками, буряк натріть на великій тертці. Додайте до свинячої грудинки та тушкуйте ще протягом 15 хвилин, посоліть та поперчіть до свого смаку.

В оригінальному рецепті додають натертий на тертці чорний черствий хліб (сухарі) та тушкуйте все разом до готовності цибулі та буряка.

Верещаку подають як окрему та самостійну страву, посипають зеленню петрушки або додають на гарнір печену картоплю.