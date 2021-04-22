Вербное воскресенье 2021: что строго запрещено делать в этот день

Главные традиции праздника

Конечно же главной традицией Вербного воскресенья является освящение в храме веточек вербы. После этого праздничный букет несут домой, где он целый год будет защищать семью от болезней, бед и нищеты.

В этом году в условиях карантина от посещения церкви советуют воздержаться, особенно людям в возрасте. Службу можно посмотреть онлайн, а веточки вербы освятить молитвой:

"Освящаются вербы сии, Благодатию Всесвятаго Духа и окроплением воды сия священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!"

Интересной традицией праздника является народное шуточное "избиение" вербой. При этом следует приговаривать: "Не я бью - верба бьет! Вербы хлест - бьет до слез!". Считается, что удары вербой в праздник защищают от сглаза и порчи.

В народе верили в силу этого дерева. Считается, что вербные почки добавляют мужчинам силу, а женщин лечат от бесплодия. В отваре из почек купали маленьких детей для защиты от болезней.

Это важно: вербу для освящения стоит рвать только с молодых и здоровых деревьев, избегая больных растений и тех, что растут вблизи кладбищ.

Что запрещено делать в Вербное воскресенье

Запрещено выбрасывать прошлогодние веточки вербы - это к несчастью. Вместо этого их нужно сжечь.

Нельзя тяжело работать, заниматься рукоделием, уборкой, стиркой.

Угощения приготовьте заранее, так как кухонные заботы тоже запрещены.

Не ссорьтесь и не думайте ни о ком плохо в этот день - все вернется бумерангом.

Запрещено устраивать шумные празднования, тем более с алкоголем.

В народе верили также, что нельзя расчесывать волосы в этот день - привлечете неприятности.

Запрещается устраивать любые поминальные обеды.

Что нужно сделать в этот день

Обязательно освятите веточки вербы и храните их в течение года в доме возле иконы.

Устройте семейный обед из постных блюд. В этот день можно немного отступить от правил Великого поста и позволить себе блюда из рыбы или морепродуктов.

В этот день можно пересаживать комнатные растения и считается, что они будут отлично расти и приносить финансовое благополучие.

Приметы праздника