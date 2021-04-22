Вербна неділя 2021: що суворо заборонено робити в цей день

Вербну неділю 2021 ми відсвяткуємо за тиждень до Великодня - 25 квітня. Вже на цих вихідних православні будуть згадувати про біблійні події - Вхід Господень в Єрусалим. Спасителя зустрічали при в'їзді в місто встилаючи шлях пальмовими гілками, які символізують гілочки верби.
Яких важливих традицій потрібно дотримуватися у велике свято, що не можна робити, всі прикмети - читайте в нашому матеріалі.
Звичайно ж головною традицією Вербної неділі є освячення в храмі гілочок верби. Після цього святковий букет несуть додому, де він цілий рік буде захищати сім'ю від хвороб, бід і злиднів.
Цього року в умовах карантину від відвідування церкви радять утриматися, особливо людям у віці. Службу можна подивитися онлайн, а гілочки верби освятити молитвою:
"Освячуються верби ці, благодаттю Всесвятаго Духа і окропленням води ця священні, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь!"
Цікавою традицією свята є народне жартівливе "побиття" вербою. При цьому слід примовляти: "Не я б'ю - верба б'є! Верби хлист - б'є до сліз!". Вважається, що удари вербою у свято захищають від пристріту і вроку.
У народі вірили в силу цього дерева. Вважається, що вербні бруньки додають чоловікам силу, а жінок лікують від безпліддя. У відварі з нирок купали маленьких дітей для захисту від хвороб.
Це важливо: вербу для освячення варто рвати тільки з молодих і здорових дерев, уникаючи хворих рослин і тих, що ростуть поблизу кладовищ.
Заборонено викидати торішні гілочки верби - це до нещастя. Замість цього їх потрібно спалити.
Обов'язково освятіть гілочки верби і зберігайте їх протягом року в будинку біля ікони.
Влаштуйте сімейний обід з пісних страв. У цей день можна трохи відступити від правил Великого посту і дозволити собі страви з риби або морепродуктів.
У цей день можна пересаджувати кімнатні рослини і вважається, що вони будуть відмінно рости і приносити фінансове благополуччя.
Раніше ми писали про всі свята і вихідні в травні 2021, який стане для українців унікальним.