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Вербна неділя 2021: що суворо заборонено робити в цей день

Автор: Світлана Мащенко

Вербну неділю 2021 ми відсвяткуємо за тиждень до Великодня - 25 квітня. Вже на цих вихідних православні будуть згадувати про біблійні події - Вхід Господень в Єрусалим. Спасителя зустрічали при в'їзді в місто встилаючи шлях пальмовими гілками, які символізують гілочки верби.

Яких важливих традицій потрібно дотримуватися у велике свято, що не можна робити, всі прикмети - читайте в нашому матеріалі.

Головні традиції свята

Звичайно ж головною традицією Вербної неділі є освячення в храмі гілочок верби. Після цього святковий букет несуть додому, де він цілий рік буде захищати сім'ю від хвороб, бід і злиднів.

Цього року в умовах карантину від відвідування церкви радять утриматися, особливо людям у віці. Службу можна подивитися онлайн, а гілочки верби освятити молитвою:

"Освячуються верби ці, благодаттю Всесвятаго Духа і окропленням води ця священні, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь!"

Цікавою традицією свята є народне жартівливе "побиття" вербою. При цьому слід примовляти: "Не я б'ю - верба б'є! Верби хлист - б'є до сліз!". Вважається, що удари вербою у свято захищають від пристріту і вроку.

У народі вірили в силу цього дерева. Вважається, що вербні бруньки додають чоловікам силу, а жінок лікують від безпліддя. У відварі з нирок купали маленьких дітей для захисту від хвороб.

Це важливо: вербу для освячення варто рвати тільки з молодих і здорових дерев, уникаючи хворих рослин і тих, що ростуть поблизу кладовищ.

Що заборонено робити у Вербну неділю

Заборонено викидати торішні гілочки верби - це до нещастя. Замість цього їх потрібно спалити.

  • Не можна важко працювати, займатися рукоділлям, прибиранням, пранням.
  • Частування приготуйте заздалегідь, так як кухонні турботи теж заборонені.
  • Не сваріться і не думайте ні про кого погано в цей день - все повернеться бумерангом.
  • Заборонено влаштовувати галасливі святкування, тим більше з алкоголем.
  • У народі вірили також, що не можна розчісувати волосся в цей день - привернете неприємності.
  • Забороняється влаштовувати будь-які поминальні обіди.

Що потрібно зробити в цей день

Обов'язково освятіть гілочки верби і зберігайте їх протягом року в будинку біля ікони.

Влаштуйте сімейний обід з пісних страв. У цей день можна трохи відступити від правил Великого посту і дозволити собі страви з риби або морепродуктів.

У цей день можна пересаджувати кімнатні рослини і вважається, що вони будуть відмінно рости і приносити фінансове благополуччя.

Прикмети свята

  • Ясна і тепла погода - буде урожай фруктів і хліба.
  • Вітряно - літо буде прохолодним.
  • Вдарив мороз - добре вродить пшениця.
  • Якщо посаджена в цей день кімнатна рослина почне добре рости - до прибутку, зів'яне - до збитків.

Раніше ми писали про всі свята і вихідні в травні 2021, який стане для українців унікальним.

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