Вербна неділя 2024: найкрасивіші привітання зі світлим святом

Привітання у прозі

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Нехай Бог благословить вас у цей святий день! Бажаємо вам не втрачати надії на краще, нехай з небес на вас спуститься благодать! Нехай в домі будуть спокій і затишок! Вітаємо з Вербною неділею!

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Сьогодні я вітаю вас з Вербною неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!

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Нехай Вербна неділя подарує тобі невичерпну радість! Нехай щасливим і радісним стане цей день і нехай стане він початком великого і світлого шляху, на якому тобі завжди будуть зустрічатися тільки добрі люди! Зі святом і всіх найкращих благ.

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З Вербною неділею! Нехай світле свято заряджає теплою енергією, дає сили для здійснення задуманого. Нехай вербочка охороняє дім від зла та негараздів, а Господь дарує щастя, сили, спокій та смирення духу. Здійснюйте добрі вчинки та справи, залишайтесь чесними та вірними. Любіть, оберігайте, цінуйте своїх близьких, будьте жертовними душею та майте чисті помисли.

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З Вербною неділею! Нехай світле свято заряджає теплою енергією, дає сили для здійснення задуманого. Нехай вербочка охороняє дім від зла та негараздів, а Господь дарує щастя, сили, спокій та смирення духу. Здійснюйте добрі вчинки та справи, залишайтесь чесними та вірними. Любіть, оберігайте, цінуйте своїх близьких, будьте жертовними душею та майте чисті помисли.

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Нехай у Вербну Неділю підуть всі печалі і негаразди, нехай зникнуть з життя образи, нехай стане чистою і світлою душа, хай Бог пошле міцне здоров'я і щастя.

Привітання у віршах

У Вербну вам неділю

Бажаю щастя хвилю,

Здоров’я та удачі,

Й кохання ще на здачу.

Щастить нехай щомиті,

Щоб радісні та ситі,

Були в свята зелені,

Неначе наречені!

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У Вербну неділю бажаю добра,

Кажіть один одному добрі слова,

Хай радують теплі деньочки весняні, І котики верби, і квіти духмяні,

Хай затишок буде у Вашій оселі,

А Ви будьте радісні, милі, веселі.

***

З Вербною неділею вітання,

Хай верба здоров’ячка дає.

То найкращі від весни торкання,

То верба з добром легенько б’є!

Будьте ви щасливі та здорові,

Хай лише таланить у житті.

Великодень стрінути здоровим,

Жити благо в щирості всі дні!

***

Я вітаю вас сердечно,

Б’ю вас гілкою верби

І бажаю, щоб лиш в щасті

І достатку ви жили.

Мрії ваші хай здійсняться,

Серце в радості співає,

Добрий янгол неодмінно

Хай завжди допомагає.

***

Вербу у руки бери,

Скоріш до церкви біжи.

Освяти ніжне гілля,

Щоб було щасливим твоє життя.

Щоб очі сліз не знали,

Рідні завжди обіймали.

Всі здоровими були,

Негаразди вмить пройшли.