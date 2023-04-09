Вербна неділя 2023: красиві СМС, вірші та листівки-привітання з великим святом

Привітання у віршах, СМС та листівки

Не я б’ю, верба б’є! Будьте здорові.

Радості, миру, тепла і любові.

Бог хай дарує віру і силу,

І на душі хай жевріє надія.

В серці хай буде добро, милосердя,

Дух нехай стане сильним і твердим.

Світло дарують хай люди, що поруч,

Щастя хай йде разом з Вами пліч-о-пліч!

День святий - Неділя Вербна!

Будьте радісні, здорові,

Нехай доля буде щедра

І дарує щастя море,

Благодаті і достатку.

Береже хай Бог від лиха,

Чистоти в думках, порядку,

Від життя - лише утіхи!

Хай вербове гілля

Освятить все життя.

Хай приносить удачу

До любові в додачу.

Хай здоров’я з водою

Принесе за собою.

Хай збуваються мрії

У Вербову неділю!

З Неділенькою Вербною

Усіх на світі привітаю!

Щастя і здоров'я,

Радості бажаю!

***

Радісний ранок, дзвін!

З Неділею Вербною вітає він!

Все навколо зеленіє, в небі грає сонце

То Вербиця світла заглядає у віконце!

***

У неділю Вербну всіх вас привітаю!

Віри та надії вам усім побажаю!

Теплі слова та красиві картинки до Вербної неділі

Вітаю з Вербною неділею! Бажаю світлих і чистих почуттів, удачі, везіння, добра та достатку. Нехай підуть з життя сум'яття і сумнів, поступаючись місцем міцному здоров'ю, благословенню, миру та любові.

Вітаю з Вербною Неділею. Бажаю, щоб міцні гілочки верби наповнили тебе силами, здоров'ям і бадьорістю, твій дім - статком, щастям і радістю, а твоє життя - благом, любов'ю та доброю надією.

Нехай у цей світлий день разом із пухнастими гілочками верби, до оселі увійде достаток та благополуччя на найближчий рік. Усі домочадці хай будуть здорові. А на душі спокійно, добре та радісно!

Нехай благословить Вас Бог у цей святий день! Бажаємо Вам не втрачати надії на краще, хай із небес на Вас спуститься благодать! Нехай у будинку буде спокій та затишок! Вітаємо з Вербною неділею!

Фото: колаж Styler, freepik

З Вербною Неділею вітаю! Бажаю щастя, нехай усі негаразди обходять стороною. Нехай символ цього чудового свята принесе лише удачу та благополуччя. Вашій родині бажаю затишку, згоди та гармонії.

Відеопривітання до свята