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Вербное воскресенье 2023: красивые СМС, стихи и открытки-поздравления с великим праздником

Как поздравить родных с Вербным воскресеньем (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Вербное воскресенье - светлый праздник, отмечаемый ровно за неделю перед Пасхой. Вход Господний в Иерусалим - церковное название события, в этом году приходится на 9 апреля. Легко побейте родных и друзей освященной веточкой вербы и поздравьте их с большим праздником.

В этом помогут красивые открытки, стихи и СМС в материале Styler ниже.

Поздравления в стихах, СМС и открытки

Пусть дом хранит от бед всегда
Букетик вербы освященной.
Здоровой будет вся семья,
Счастливой, крепкой, защищенной.

Пусть те, кто дорог, рядом будут,
Уйдут сомнения и грусть.
Откройте душу Вашу чуду,
Любовь и радость придут пусть.

С Вербным воскресеньем!
Счастья, настроенья,
Уюта в доме и добра,
Радости, любви, тепла.

Пусть верба оградит
От горя и обид.
Хранитель пусть оберегает,
Мир и покой Ваш охраняет.

С Вербным Воскресением!
Для души - спасения,
Жизнь пусть дарит радость,
Прочь уйдет усталость,
Силы Бог прибавит,
Плакать не заставит,
Чаще помогает,
Веру укрепляет.

С Воскресеньем Вербным
Всех на свете поздравлю!
Счастья и здоровья,
Радости желаю!

***

Радостное утро, колокольный звон!
С Воскресеньем Вербным поздравляет он!

Воскресенье Вербное снова к нам пришло,
Пусть в наших домах поселится счастье и добро!

***

Пусть верба святая принесет вам счастье!
И пускай обходят вас горе и ненастье!

Теплые слова и красивые картинки к Вербному воскресенью

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю светлых и чистых чувств, удачи, везения, добра и изобилия. Пусть уйдут из жизни смятение и сомнение, уступая место крепкому здоровью, благословению, миру и любви.

Поздравляю с Вербным Воскресением. Желаю, чтобы крепкие веточки вербы наполнили тебя силами, здоровьем и бодростью, твой дом - достатком, счастьем и радостью, а твою жизнь - благом, любовью и доброй надеждой.

Пусть в этот светлый день вместе с пушистыми веточками вербы в дом войдет достаток и благополучие на ближайший год. Все домочадцы пусть будут здоровы. А на душе спокойно, хорошо и радостно!

Да благословит Вас Бог в этот святой день! Желаем Вам не терять надежды на лучшее, пусть с небес спустится на Вас благодать! Пусть в доме будет покой и уют! Поздравляем с Вербным воскресеньем!

Фото: коллаж Styler, freepik

С Вербным Воскресением поздравляю! Желаю счастья, пусть все проблемы обходят стороной. Пусть символ этого замечательного праздника принесет только удачу и благополучие. Вашей семье желаю уюта, согласия и гармонии.

Видеопоздравления к празднику

Ранее мы писали также, что строго запрещено делать в большой праздник.

Кроме того узнайте, сколько стоит испечь паску в 2023 году.

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