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Верблюд, який помстився агресивному росіянину, вже став легендою: дивіться найкращі меми з ним

Новость на русском →
Вівторок 07 лютого 2023 07:32
Верблюд, який помстився агресивному росіянину, вже став легендою: дивіться найкращі меми з ним Фото: верблюд став героєм нових мемів (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Верблюд в Омській області РФ не стерпів знущань з боку агресивного чоловіка, який ні з того ні з сього став бити його по морді кулаком, і розправився з кривдником. Тварина схопила брутально росіянина за руку, неабияк струснуло, і внаслідок отриманих травм живодер помер.

Інцидент потрапив на відео, і кадри швидко розійшлися в мережі, викликавши в інтернеті активні обговорення подібної миттєвої вендети. При цьому чимало користувачів стали на бік верблюда.

На які мем та фотожаби надихнув користувачів мережі "отвєтка" тваринного світу росіянину-агресору - дивіться в матеріалі нижче.

Сам ролик із двогорбим верблюдом широко розійшовся в інтернеті буквально днями, хоча сам випадок стався 21 січня. Також стало відомо, що тварину через таку самооборону в РФ вирішили вбити.

"У Росії агресивний власник ударив верблюда по носу, ймовірно, бажаючи показати, хто тут господар. Росіяни не розуміють, що насильство - це погано", - підписано публікацію в Twitter.

Попереджаємо - на відео сцени насильства, кадри 21+!

Відео: у Росії верблюд розправився з чоловіком, який хотів продемонструвати "домінування" над твариною

Невдовзі почали масово з'являтися меми про такий випадок відплати з боку верблюда чоловіку, який бив тварину. Не дивно, що на тлі повномасштабної військової агресії РФ проти України багато варіантів фотожаб мають воєнний контекст.

Верблюд, який помстився агресивному росіянину, вже став легендою: дивіться найкращі меми з ним

Меми про верблюда, який розправився з живодером у РФ (скриншот twitter.com)

Верблюд, який помстився агресивному росіянину, вже став легендою: дивіться найкращі меми з ним

Меми про верблюда (скриншот twitter.com)

Верблюд, який помстився агресивному росіянину, вже став легендою: дивіться найкращі меми з ним

Фотожаби про верблюда (скриншот twitter.com)

Верблюд, який помстився агресивному росіянину, вже став легендою: дивіться найкращі меми з ним

Меми про верблюда (скриншот twitter.com)

Верблюд, який помстився агресивному росіянину, вже став легендою: дивіться найкращі меми з нимВерблюд, який помстився агресивному росіянину, вже став легендою: дивіться найкращі меми з ним

У мережі обговорюють вчинок верблюда (скриншот twitter.com)

Верблюд, який помстився агресивному росіянину, вже став легендою: дивіться найкращі меми з ним

Фотожаби про верблюда (скриншот twitter.com)

Верблюд, який помстився агресивному росіянину, вже став легендою: дивіться найкращі меми з ним

Мережа надихнула історія про верблюда та росіянина (скриншот)

Верблюд, який помстився агресивному росіянину, вже став легендою: дивіться найкращі меми з ним

У мережі активно обговорюють ситуацію з верблюдом та агресивним чоловіком у РФ (скриншот)

Верблюд, який помстився агресивному росіянину, вже став легендою: дивіться найкращі меми з ним

У мережі згадали і пісню про українського пса Патрона (скриншот)

Верблюд, який помстився агресивному росіянину, вже став легендою: дивіться найкращі меми з ним

У мережі обговорюють історію про верблюда, який дав відсіч росіянину-живодеру (скриншот twitter.com)

Верблюд, який помстився агресивному росіянину, вже став легендою: дивіться найкращі меми з ним

Меми про верблюда (скриншот twitter.com)

Верблюд, який помстився агресивному росіянину, вже став легендою: дивіться найкращі меми з ним

Фотожаби про верблюда (скриншот twitter.com)

Раніше повідомлялося, що навесні 2022 року під Києвом у Ворзелі російські окупанти вбили та з'їли двох собак у захопленому будинку.

Також перед цим ми писали, що через російські обстріли в Чорному морі загинули тисячі дельфінів.

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