Верблюд, який помстився агресивному росіянину, вже став легендою: дивіться найкращі меми з ним

Сам ролик із двогорбим верблюдом широко розійшовся в інтернеті буквально днями, хоча сам випадок стався 21 січня. Також стало відомо, що тварину через таку самооборону в РФ вирішили вбити.

"У Росії агресивний власник ударив верблюда по носу, ймовірно, бажаючи показати, хто тут господар. Росіяни не розуміють, що насильство - це погано", - підписано публікацію в Twitter.

Попереджаємо - на відео сцени насильства, кадри 21+!

У #Russia , агресивного власника pinched camel in the nose, probably wanting to show who is the master. #Russians don't understand that violence is wrong. pic.twitter.com/igG39yBbSz