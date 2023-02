Верблюд, отомстивший агрессивному россиянину, уже стал легендой: смотрите лучшие мемы с ним

Сам ролик с двугорбым верблюдом широко разошелся в интернете буквально на днях, хотя сам случай произошел 21 января. Также стало известно, что животное из-за такой самообороны в РФ решили убить.

"В России агрессивный хозяин ударил верблюда по носу, вероятно, желая показать, кто здесь хозяин. Россияне не понимают, что насилие - это плохо", - подписана публикация в Twitter.

Предупреждаем - на видео сцены насилия, кадры 21+!

In #Russia, an aggressive owner punched a camel in the nose, probably wanting to show who is the master.#Russians don't understand that violence is wrong. pic.twitter.com/igG39yBbSz