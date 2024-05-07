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"Венздей" повертається: що відомо про зйомки нового сезону містичної історії (відео)

Кадр з серіалу "Венздей"
Автор: Юлія Любченко

"Венздей" у 2022 році наробив шуму, завдяки нестандартному та абсолютно новому сюжету і акторській грі справжніх професіоналів. А тепер, серіал, який захопив мережу цікавим танцем, оголосив про зйомки другого сезону.

Про те, чого слід очікувати від продовження містичної історії "Венздей", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Netflix у мережі X та трейлер на YouTube.

Що відомо про зйомки нового сезону "Венздей"

Містична історія "Венздей" захопила мільйони глядачів в усьому світі та залишила відбиток у вигляді яскравих вражень та пісні, яка ще довго грала звідусіль. 

А чого лише вартує оригінальний танець головної героїні Венздей Адамс, яким вона підкорила мережу і змусила людей вчити ці рухи. Після такого успіху, глядачі, звичайно хочуть бачити продовження, яке буде інтригувати не менше, ніж перший сезон. 

І здається, нарешті це бажання здійсниться, адже на офіційній сторінці Netflix у соцмережі Х, було опубліковано фото основного акторського складу, який братиме участь у зйомках другого сезону. 

Другий сезон "Венздей" вже у виробництві (фото: twitter.com/netflix)

Команда розмістилася в інтер'єрі кімнати Венздей Аддамс і Енід Сінклер в академії "Невермор".

"Другий сезон "Венздей" уже у виробництві. Будь ласка, двічі поаплодуйте нашому акторському складу, до якого тепер долучилися Крістофер Ллойд, Стів Бушемі, Тандіве Ньютон, Джоанна Ламлі, Гейлі Джоел Осмент, Гізер Матараццо та Біллі Пайпер", - йдеться в офіційному повідомленні Netflix у соцмережі X.

Щоправда, будь-які деталі про другий сезон серіалу поки що невідомі. Також не називається приблизна дата його випуску. Тому, можна розраховувати як на 2024 рік, так і на 2025. 

На новому фотознімку присутні:

  • Дженна Ортега
  • Кетрін Зета-Джонс
  • Луїс Гусман
  • Ісаак Ордонес
  • Емма Маєрс
  • Джой Сандей
  • Гантер Дуен тощо.

На фото є майже всі, за виключенням Персі Гайнса Вайта, ймовірно, через гучний скандал. Проте поруч з акторами розмістився й режисер Тім Бертон.

 

У який скандал "вляпався" Персі Гайнс Вайт з серіалу "Венздей" 

Персі Гайнса Вайта, який зіграв Ксав'є Торпа - одного з центральних персонажів у першому сезоні серіалу, у 2023 році звинуватили в сексуальному насильстві, але сам Вайт усі звинувачення заперечував.

Річ в тому, що у мережі з'явилася інформація про те, що актор нібито ґвалтував дівчат. Стверджувалося, що він відправляв жінкам власні  інтимні фото, а також своїм знайомим. 

Але це не єдине, в чому тоді звинуватили Прсі. Хлопцеві приписували, що він влаштовував разом зі своїми друзями вечірки, на яких вони “накачували” дівчат алкоголем, а після цього вони нібито їх ґвалтували. Саме тому його участь у продовженні серіалу поки під питанням.

Персі Гайнс Вайт (фото: Кіноріум)

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