"Вени - не помийна яма": гастроентеролог розповіла про шкоду періодичного прокапування

Часто люди думають, що варто лягти в лікарню, щоб прокапатися для покращення стану. Однак, ставити крапельниці без показання, може бути небезпечним для життя.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що може статись, якщо часто "прокапуватись".

Ускладнення від внутрішньовенного введення ліків

За словами гастроентеролога Євгенії Белінської, що ліки найкраще приймати перорально.

"Так трапилось, що радянське минуле та лишило в наших головах глибокий слід про користь внутрішньовенного введення речовин (лікарських чи ні, то вже питання другорядне)", - йдеться у повідомленні.

Після введення ліків внутрішньовенно, можуть виникнути такі ускладнення:

Флебіт (запалення вени) - частіше виникає через подразнення стінок судини розчинами, які вводяться

﻿﻿Інфільтрат або гематома - при неправильному введенні голки або пошкодженні судини

﻿﻿Інфекційні процеси в місці введення через недотримання стерильності

﻿﻿Тромбоз вени - унаслідок подразнення судини або неправильного введення

Алергічні реакції - від легкої кропивʼянки до анафілактичного шоку. Можуть бути зумовлені компонентами препаратів (вітаміни, консерванти тощо)

Електролітні порушення - надлишок калію, магнію або інших електролітів може спричинити порушення роботи серця та мʼязів

﻿﻿Порушення осмолярності крові: гіпо- або гіперосмолярні розчини можуть спричинити набряк тканин або порушення функції органів

﻿﻿Жирова емболія при неправильному використанні ліпідних компонентів

﻿﻿Серцево-судинна недостатність - швидке введення великого обʼєму розчину може викликати порушення роботи серця

Токсичність ліків: деякі компоненти, наприклад, висока доза глутатіону, вітаміну С або інших антиоксидантів, можуть бути токсичними для нирок або печінки Надлишок вітамінів А, Е, D може бути токсичним через їх здатність до накопичення

Психосоціальні ризики - залежність від "крапельниць краси" як швидкого способу "оздоровлення"

Важливо пам'ятати, що в лікарні внутрішньовенно ліки вводяться лише при станах, які загрожують життю.

"Вена - не помийна яма, щоб лити туди все підряд", - зазначила лікар.

Що пропонують для "прокапування"

Часто для "прокапування" пропонують такі розчини:

Амінокислоти та вітаміни, які ми й так отримуємо з їжею, а їх надлишок відкладається у вигляді каменів у нирках

Мельдоній - допінг, користь якого не довело жодне дослідження

Статини, які дійсно чистять судини від холестерину, але існують виключно у формі таблеток

Окрім нульової користі, "крапанина" несе ще й ризики:

додаткове навантаження на гаманець пацієнта

втрата дорогоцінного часу, тоді як хвороба продовжує прогресувати

Після частих крапельниць знайти, куди капати стає все складніше. А в житті може трапитись ситуація, коли внутрішньовенний шлях буде єдиним можливим для введення.

Тому частими "прокапуваннями" ви крадете у себе час отримати допомогу швидко.