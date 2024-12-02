"Вены - не помойная яма": гастроэнтеролог рассказала о вреде периодического прокапывания
Часто люди думают, что стоит лечь в больницу, чтобы прокапаться для улучшения состояния. Однако ставить капельницы без показания может быть опасным для жизни.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что может произойти, если часто "прокапываться".
Осложнения от внутривенного введения лекарства
По словам гастроэнтеролога Евгении Белинской, лекарство лучше всего принимать перорально.
"Так случилось, что советское прошлое и оставило в наших головах глубокий след о пользе внутривенного введения веществ (лекарственных или нет, это уже вопрос второстепенный)", - говорится в сообщении.
После введения лекарства внутривенно, могут возникнуть следующие осложнения:
- Флебит (воспаление вены) - чаще возникает из-за раздражения стенок сосуда вводимыми растворами
- Инфильтрат или гематома - при неправильном введении иглы или повреждении сосуда
- Инфекционные процессы в месте введения из-за несоблюдения стерильности
- Тромбоз вены - вследствие раздражения сосуда или неправильного введения
- Аллергические реакции - от легкой крапивницы до анафилактического шока. Могут быть обусловлены компонентами препаратов (витамины, консерванты)
- Электролитные нарушения - избыток калия, магния или других электролитов может вызвать нарушение работы сердца и мышц
- Нарушение осмолярности крови: гипо- или гиперосмолярные растворы могут вызвать отек тканей или нарушение функции органов
- Жировая эмболия при неправильном использовании липидных компонентов
- Сердечно-сосудистая недостаточность - быстрое введение большого объема раствора может вызвать нарушение работы сердца
- Токсичность лекарства: некоторые компоненты, например высокая доза глутатиона, витамина С или других антиоксидантов, могут быть токсичными для почек или печени. Избыток витаминов А, Е, D может быть токсичным из-за их способности к накоплению
- Психосоциальные риски - зависимость от "капельниц красоты" как быстрого способа "оздоровления"
Важно помнить, что в больнице внутривенно лекарство вводится только при состояниях, угрожающих жизни.
"Вена - не помоечная яма, чтобы лить туда все подряд", - отметила врач.
Что предлагают для "прокапывания"
Часто для "прокапывания" предлагают следующие растворы:
- Аминокислоты и витамины, которые мы и так получаем с пищей, а их избыток откладывается в виде камней в почках
- Мельдоний - допинг, пользу которого не доказало ни одно исследование
- Статины, действительно чистящие сосуды от холестерина, но существуют исключительно в форме таблеток
Кроме нулевой пользы, "крапанина" несет еще и риски:
- дополнительная нагрузка на кошелек пациента
- потеря драгоценного времени, в то время как болезнь продолжает прогрессировать
После частых капельниц обнаружить, куда капать становится все сложнее. А в жизни может случиться ситуация, когда внутривенный путь будет единственно возможным для введения.
Поэтому частыми "прокапываниями" вы воруете у себя время получить помощь быстро.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница гастроэнтеролога Евгении Белинской и сайт Центра общественного здоровья.
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