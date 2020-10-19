На Венере нашли элемент ДНК: ученые ошарашены открытием

После недавнего обнаружения фосфина в атмосфере Венеры, все взоры ученых сосредоточились на исследовании этой планеты. Новое открытие гласит о том, что в атмосфере Венеры обнаружили аминокислоту глицин. И хотя глицин не является признаком жизни, ученые проводят параллель между Землей и Венерой, так как эта аминокислота была одной из первых органических молекул, появившихся на нашей планете.

Статья, объявляющая о находке, называется "Обнаружение простейшей аминокислоты глицина в атмосфере Венеры". Ведущий автор - Ариджит Манна, доктор философии, научный сотрудник факультета Миднапорского колледжа в Западной Бенгалии, Индия. Об этом пишет Science Alert.

Исследователи использовали массив Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) для обнаружения глицина в атмосфере Венеры с помощью спектроскопии. Они нашли его в средних широтах, недалеко от экватора. Именно там сигнал был самым сильным, и на полюсах его не обнаружили. Отмечается, что глицин является одной из около 500 аминокислот, которая является материалом для построения ДНК.

В своей статье авторы пишут: "его обнаружение в атмосфере Венеры может быть одним из ключей к пониманию механизмов образования пребиотических молекул в атмосфере Венеры. Верхние слои атмосферы Венеры, возможно, проходят почти через тот же биологический метод, что и Земля миллиарды лет назад".

Венера – планета, на которой температура раскалена до нескольких сотен градусов, а вместо воздуха над поверхностью почвы витают капли едкой серной кислоты. Венера, которую часто называют близнецом Земли, имеет примерно такую же массу, как и Земля. Многие ученые считают, что Венера когда-то была покрыта водой и обладала атмосферой, в которой могла бы процветать жизнь в том виде, в каком мы ее знаем.

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