Венера змінить долю цих знаків Зодіаку: кому чекати на дива, а кому - готуватися до проблем

Яким знакам Зодіаку пощастить

"6 червня Венера, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, здійснює інгресію до знаку Тельця. Перевірте, в якому секторі вашого радиксу вона це робить: у цій сфері може змінитися характер процесів, які зараз відбуваються у вашому житті", - розповіла астролог.

Венера буде перебувати в другому знаку Зодіаку до 4 липня 2025 року. І це, зазначає Соловйова, одне з найкращих положень для цієї планети.

Позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:

Телець

Діва

Козоріг

Рак

Риби.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

Левам

Водоліям

Скорпіонам.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з бізнесом, комерцією, торгівлею, банківською справою, різноманітним мистецтвом, особливо - живописом, дизайном, літературою, поезією, хореографією, акторством", - пояснила астролог.

За словами Соловйової, у цей період можуть перейти у практичну площину активності, пов’язані з: