Венера змінить долю цих знаків Зодіаку: кому чекати на дива, а кому - готуватися до проблем

6 червня Венера здійснить інгресію, завдяки якій в житті представників 5 знаків Зодіаку почнеться нова щаслива історія. Але ця подія здатна принести не лише позитив.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, у кого починається щасливий період та кому готуватися до випробовувань від Венери.
"6 червня Венера, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, здійснює інгресію до знаку Тельця. Перевірте, в якому секторі вашого радиксу вона це робить: у цій сфері може змінитися характер процесів, які зараз відбуваються у вашому житті", - розповіла астролог.
Венера буде перебувати в другому знаку Зодіаку до 4 липня 2025 року. І це, зазначає Соловйова, одне з найкращих положень для цієї планети.
"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з бізнесом, комерцією, торгівлею, банківською справою, різноманітним мистецтвом, особливо - живописом, дизайном, літературою, поезією, хореографією, акторством", - пояснила астролог.
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