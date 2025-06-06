Венера изменит судьбу этих знаков Зодиака: кому ждать чудес, а кому - готовиться к проблемам

6 июня Венера совершит ингрессию, благодаря которой в жизни представителей 5 знаков Зодиака начнется новая счастливая история. Но это событие способно принести не только позитив.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, у кого начинается счастливый период и кому готовиться к испытаниям от Венеры.
"6 июня Венера, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, совершает ингрессию в знак Тельца. Проверьте, в каком секторе вашего радикса она это делает: в этой сфере может измениться характер процессов, которые сейчас происходят в вашей жизни", - рассказала астролог.
Венера будет находиться во втором знаке Зодиака до 4 июля 2025 года. И это, отмечает Соловьева, одно из лучших положений для этой планеты.
"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с бизнесом, коммерцией, торговлей, банковским делом, разнообразным искусством, особенно - живописью, дизайном, литературой, поэзией, хореографией, актерством", - пояснила астролог.
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