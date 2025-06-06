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Венера изменит судьбу этих знаков Зодиака: кому ждать чудес, а кому - готовиться к проблемам

Кого осчастливит Венера (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

6 июня Венера совершит ингрессию, благодаря которой в жизни представителей 5 знаков Зодиака начнется новая счастливая история. Но это событие способно принести не только позитив.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, у кого начинается счастливый период и кому готовиться к испытаниям от Венеры.

Каким знакам Зодиака повезет

"6 июня Венера, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, совершает ингрессию в знак Тельца. Проверьте, в каком секторе вашего радикса она это делает: в этой сфере может измениться характер процессов, которые сейчас происходят в вашей жизни", - рассказала астролог.

Венера будет находиться во втором знаке Зодиака до 4 июля 2025 года. И это, отмечает Соловьева, одно из лучших положений для этой планеты.

Позитивное влияние почувствуют представители таких знаков Зодиака:

  • Телец
  • Дева
  • Козерог
  • Рак
  • Рыбы.

Внимательными с действием этой планеты в этот период нужно быть:

  • Львам
  • Водолеям
  • Скорпионам.

"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с бизнесом, коммерцией, торговлей, банковским делом, разнообразным искусством, особенно - живописью, дизайном, литературой, поэзией, хореографией, актерством", - пояснила астролог.

По словам Соловьевой, в этот период могут перейти в практическую плоскость активности, связанные с:

  • накоплением материальных и духовных ценностей
  • талантами
  • взаимоотношениями
  • косметологией и пластической хирургией
  • индустрией красоты.

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