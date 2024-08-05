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Венера ощасливить лише ці знаки Зодіаку. Кому чекати на диво

Яким знакам Зодіаку пощастить у серпні (Фото: pixabay)
Автор: Любов Блажко

У понеділок, 5 серпня, починається один із найскладніших астрологічних періодів: Венера переходить до шостого знаку Зодіака, Діви, і буде знаходитися у такому положенні до кінця серпня.

Астролог Катерина Соловйова ексклюзивно для РБК-Україна (проєкт Styler) пояснила, кому цей час принесе удачу, а кому, навпаки, варто зберігати обережність.

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"5 серпня Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, здійснює інгресію до знаку Діви", - розповіла Соловйова.

"Венера буде перебувати у шостому знаку Зодіаку до 29 серпня 2024 року. Це одне з найскладніших положень для цієї планети", - додала вона.

Її позитивний вплив, пояснила астролог, з 5 до 29 серпня відчують представники таких знаків Зодіаку:

  • Тельці️
  • Козороги️
  • Раки
  • Скорпіони. 

Окрім цього, цей період вимагатиме уважності. Особливу пильність слід проявити: 

  • Дівам
  • Рибам️
  • Стрільцям️
  • Близнюкам.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з бізнесом, комерцією, торгівлею, банківською справою, різноманітним мистецтвом, особливо - живописом, дизайном, літературою, поезією, хореографією, акторством, фармакологією, кондитерською справо, кулінарією", - підкреслила Соловйова.

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