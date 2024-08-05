Венера ощасливить лише ці знаки Зодіаку. Кому чекати на диво

Астропрогноз на серпень

"5 серпня Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, здійснює інгресію до знаку Діви", - розповіла Соловйова.

"Венера буде перебувати у шостому знаку Зодіаку до 29 серпня 2024 року. Це одне з найскладніших положень для цієї планети", - додала вона.

Її позитивний вплив, пояснила астролог, з 5 до 29 серпня відчують представники таких знаків Зодіаку:

Тельці️

Козороги️

Раки

Скорпіони.

Окрім цього, цей період вимагатиме уважності. Особливу пильність слід проявити:

Дівам

Рибам️

Стрільцям️

Близнюкам.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з бізнесом, комерцією, торгівлею, банківською справою, різноманітним мистецтвом, особливо - живописом, дизайном, літературою, поезією, хореографією, акторством, фармакологією, кондитерською справо, кулінарією", - підкреслила Соловйова.