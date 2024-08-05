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Венера осчастливит только эти знаки Зодиака. Кому ждать чуда

Каким знакам Зодиака повезет в августе (Фото: pixabay)
Автор: Любовь Блажко

В понедельник, 5 августа, начинается один из самых сложных астрологических периодов: Венера переходит в шестой знак Зодиака, Деву, и будет находиться в таком положении до конца августа.

Астролог Екатерина Соловьева эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) объяснила, кому это время принесет удачу, а кому, напротив, следует соблюдать осторожность.

Астропрогноз на август

"5 августа Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства осуществляет ингрессию к знаку Девы", - рассказала Соловьева.

"Венера будет находиться в шестом знаке Зодиака до 29 августа 2024 года. Это одно из самых сложных положений этой планеты", - добавила она.

Ее положительное влияние, объяснила астролог, с 5 по 29 августа ощутят представители таких знаков Зодиака:

  • Тельцы
  • Козероги️
  • Раки
  • Скорпионы.

Кроме того, этот период потребует внимательности. Особую бдительность следует проявить:

  • Девам
  • Рыбам️
  • Стрельцам️
  • Близнецам.

"В первую очередь изменения могут затронуть процессы, связанные с бизнесом, коммерцией, торговлей, банковским делом, разнообразным искусством, особенно - живописью, дизайном, литературой, поэзией, хореографией, актерством, фармакологией, кондитерским делом, кулинарией", - подчеркнула Соловьева.

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