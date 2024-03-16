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Велятинська дзяма: рецепт дуже смачної закарпатської страви на Великдень

Субота 16 березня 2024 09:00
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Велятинська дзяма: рецепт дуже смачної закарпатської страви на Великдень Дзяма - суп з копченим м'ясом та сметаною (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Дзяма - подібна до супу традиційна страва Закарпаття, яку готують з тих продуктів, що лишаються після великодньої гостини. Головний інгредієнт велятинської дзями - бульйон з копченого свинячого окосту - шовдаря.

Про те, як готувати велятинську дзяму, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт "Автентична Україна".

Що знадобиться для приготування дзями

Для бульйону:

  • Вода - 2 л
  • Копчене м’ясо - 700-900 г

Для дзями:

  • Окріп - 500 мл
  • Картопля - 4 шт.
  • Морква - 2 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Жирна сметана - 200 г
  • Борошно - 3 ст. л.
  • Лавровий лист - до свого смаку
  • Петрушка - до свого смаку
  • Кріп - до свого смаку
  • Сіль - до свого смаку
  • Перець-горошок - до свого смаку
  • Перець молотий - до свого смаку

Як готувати дзяму

Приготування починають з бульйону - копчений окіст попередньо заливали водою на ніч і після цього відварювали до готовності, заливши 2 л води.

Коли м'ясо буде легко відставати від кістки, дістаньте його та поріжте на дрібні шматочки. Наріжте на кружальця моркву і на кубики картоплю.

Бульйон доведіть до кипіння та влийте в нього окріп, додайте моркву, перець, лавровий лист та цілу цибулину. Цибулі не має бути в готовій страві.

Після того, як овочі відварилися, дістаньте цибулю та вкиньте картоплю.

В цей час приготуйте “підбивку” - в окремій мисці змішайте сметану, борошно та 50 мл холодної води. Коли картопля буде напівготова, поступово, аби не утворилися грудочки, додайте в дзяму "підбивку".

Коли картопля повністю відвариться, додайте нарізаний шовдарь, зелень, сіль та перець - і страва готова!

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