ua en ru
Сб, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Велятинская дзяма: рецепт вкуснейшего закарпатского блюда на Пасху

Суббота 16 марта 2024 09:00
UA EN RU
Велятинская дзяма: рецепт вкуснейшего закарпатского блюда на Пасху Дзяма - суп с копченым мясом и сметаной (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Дзяма - подобно супу традиционное блюдо Закарпатья, которое готовят из тех продуктов, оставшихся после пасхального пира. Главный ингредиент велятинской дзямы - бульон из копченого свиного окорока - шовдара.

О том, как готовить велятинскую дзяму, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт "Автентична Україна".

Что понадобится для приготовления дзямы

Для бульона:

  • Вода - 2 л
  • Копченое мясо - 700-900 г

Для дзямы:

  • Кипяток - 500 мл
  • Картофель - 4 шт.
  • Морковь - 2 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Жирная сметана - 200 г
  • Мука - 3 ст. л.
  • Лавровый лист - по своему вкусу
  • Петрушка - по своему вкусу
  • Укроп - по своему вкусу
  • Соль - по своему вкусу
  • Перец-горошок - по своему вкусу
  • Перец молотый - по своему вкусу

Как готовить дзяму

Приготовление начинают с бульона - копченый окорок предварительно заливали водой на ночь и после отваривали до готовности, залив 2 л воды.

Когда мясо будет легко отставать от кости, достаньте его и порежьте на мелкие кусочки. Нарежьте на кружочки морковь и на кубики картофель.

Бульон доведите до кипения и влейте в него кипяток, добавьте морковь, перец, лавровый лист и целую луковицу. Лука не должно быть в готовом блюде.

После того как овощи отварились, достаньте лук и бросьте картофель.

В это время приготовьте "подбивку" - в отдельной миске смешайте сметану, муку и 50 мл холодной воды. Когда картофель будет полуготов, постепенно, чтобы не образовались комочки, добавьте в дзяму "подбивку".

Когда картофель полностью отварится, добавьте нарезанный шовдар, зелень, соль и перец - и готово!

Недавно мы писали о том, как приготовить гуцульскую россовницу.

Также ранее рассказывали рецепт вкусной и сытной кочербы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пасха Рецепты
NEWS
Вчерашний удар по Одессе был самым массовым по количеству жертв, - ОВА
Вчерашний удар по Одессе был самым массовым по количеству жертв, - ОВА