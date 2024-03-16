Велятинская дзяма: рецепт вкуснейшего закарпатского блюда на Пасху

Дзяма - подобно супу традиционное блюдо Закарпатья, которое готовят из тех продуктов, оставшихся после пасхального пира. Главный ингредиент велятинской дзямы - бульон из копченого свиного окорока - шовдара.

О том, как готовить велятинскую дзяму, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт "Автентична Україна".

Что понадобится для приготовления дзямы

Для бульона:

Вода - 2 л

Копченое мясо - 700-900 г

Для дзямы:

Кипяток - 500 мл

Картофель - 4 шт.

Морковь - 2 шт.

Лук - 1 шт.

Жирная сметана - 200 г

Мука - 3 ст. л.

Лавровый лист - по своему вкусу

Петрушка - по своему вкусу

Укроп - по своему вкусу

Соль - по своему вкусу

Перец-горошок - по своему вкусу

Перец молотый - по своему вкусу

Как готовить дзяму

Приготовление начинают с бульона - копченый окорок предварительно заливали водой на ночь и после отваривали до готовности, залив 2 л воды.

Когда мясо будет легко отставать от кости, достаньте его и порежьте на мелкие кусочки. Нарежьте на кружочки морковь и на кубики картофель.

Бульон доведите до кипения и влейте в него кипяток, добавьте морковь, перец, лавровый лист и целую луковицу. Лука не должно быть в готовом блюде.

После того как овощи отварились, достаньте лук и бросьте картофель.

В это время приготовьте "подбивку" - в отдельной миске смешайте сметану, муку и 50 мл холодной воды. Когда картофель будет полуготов, постепенно, чтобы не образовались комочки, добавьте в дзяму "подбивку".

Когда картофель полностью отварится, добавьте нарезанный шовдар, зелень, соль и перец - и готово!