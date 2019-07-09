Велогонка в Альпах закончилась массовым столкновением: впечатляющее видео

В Альпах, во время проведения ежегодной велогонки Mountain of Hell, произошло массовое столкновение участников. По предварительным подсчетам, учасников, которые попали в замес, было более ста человек. Об этом сообщает "Громадське".

Велогонка Mountain of Hell проходит в Альпах ежегодно и спортивные мероприятия длятся три дня. Общее количество участников – почти 700 человек. Они преодолевают различные трассы по сложности и направлениям – через ледник, скалы и горы. Одним из самых сложных считается 25-километровый спуск с высоты 2400 метров.

В этот раз трасса соревнований начиналась на леднике, с которого участники начали спускаться. Но спуск оказался слишком крутым и скользким. На кадрах видео видно, как участники велогонки теряли контроль над управлением и таранили своих коллег.

Сначала упали два участника велогонки, а следом за ними начали падать все, кто ехал позади них. Сообщается, что массовое столкновение, к счастью, обошлось без серьезных травм.

Массовое столкновение на гонках в Альпах (YouTube/TJournal)

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