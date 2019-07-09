Велогонка в Альпах закінчилася масовим зіткненням: вражаюче відео

В Альпах, під час проведення щорічної велогонки Mountain of Hell, відбулося масове зіткнення учасників. За попередніми підрахунками, учасників, які потрапили в заміс, було більше ста чоловік. Про це повідомляє "Громадське".

Велогонка Mountain of Hell проходить в Альпах щорічно і спортивні заходи тривають три дні. Загальна кількість учасників – майже 700 людей. Вони долають різні траси по складності і напрямкам – через льодовик, скелі і гори. Одним з найскладніших вважається 25-кілометровий спуск з висоти 2400 метрів.

Цього разу траса змагань починалася на льодовику, з якого учасники почали спускатися. Але спуск виявився занадто крутим і слизьким. На кадрах відео видно, як учасники велогонки втрачали контроль над управлінням і таранили своїх колег.

Спочатку впали два учасники велогонки, а слідом за ними почали падати всі, хто їхав позаду них. Повідомляється, що масове зіткнення, на щастя, обійшлося без серйозних травм.

Масове зіткнення на гонках в Альпах (YouTube/TJournal)

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