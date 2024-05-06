Великодня вишиванка Зеленського вразила усіх. Скільки вона коштує та що означає орнамент

Хто створив великодню вишиванку Зеленського

Вишиванку, в яку був одягнений президент Зеленський на Великдень, створив український бренд одягу Varenyky Fashion. Його дизайнери пропонують поціновувачам одяг в етностилі, що поєднує сучасні світові тренди з віковими традиціями народної вишивки.

"Одяг давно перестав бути лише функціональним атрибутом. Вбрання людини розповідає про її плани та її походження. Воно розказує про настрій та привід так одягнутися саме сьогодні", - вважає команда цього бренду.

Великоднє звернення Зеленського до українців (фото: president.gov.ua)

Уточнюється, що у своїй продукції Varenyky Fashion повертають вишивці її сакральний зміст - захист тіла та душі.

"Це головне, що вирізняє колекції Varenyky Fashion серед інших, та є авторським доробком бренду", - наголошується на офіційному сайті.

Зазначається також, що орнаменти вишивки - орнаменти спогадів, енергії та сили - створюються у консультації з етнологами, на основі знань про давні обереги. Тих, котрі захищають власників вишитих сорочок.

Що означає орнамент на обраній Зеленським вишиванці

Для створення одягу Varenyky Fashion використовують лише якісні натуральні тканини та нитки.

При цьому кожен виріб "збирається" вручну, а кольори тканини можуть бути настільки різноманітними, що поряд із класичним чорним, білим чи червоним, можна знайти навіть колір "індиго" або "пудри".

"Обирати серцем серед такої палітри приємно", - вважають дизайнери.

Вишиванка, обрана президентом України на Великдень, називається просто - "Володимир".

Сорочка "Володимир" (фото: varenykyfashion.ua)

Склад тканини цієї сорочки - 100% льон. Орнамент - символізує достаток та довге щасливе життя.

На сайті бренду уточнюється, що його було виконано "ланцюжковою технікою вишивки", яка доводить, що "створити щось прекрасне можна і без вузлів - зовсім начисто".

"Оберіг захищає від злого погляду недоброзичливців. Сорочка зображає наш час, оздоблена військовим камуфляжем", - додали виробники.

Оздоблення військовим камуфляжем (фото: varenykyfashion.ua)

Скільки коштує така вишиванка та де її можна купити

Придбати сорочку "Володимир" можна в інтернет-магазині бренду Varenyky Fashion (її артикул - UA-1978).

Доступні для замовлення розміри: 48 (S/M), 50(M), 52(L) та 54(XL).

Вартість вишиванки - 12 500 гривень.

Купити вишиванку "Володимир" можна онлайн (фото: varenykyfashion.ua)