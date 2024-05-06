Великодня вишиванка Зеленського вразила усіх. Скільки вона коштує та що означає орнамент

Багатьох людей вразила вишиванка, в яку був убраний президент України Володимир Зеленський під час запису відеозвернення до українців з нагоди Воскресіння Господнього - свята Великодня. Проте що означає орнамент такої сорочки, де її можна купити і яка ціна - знають не всі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, який бренд створив цю вишиванку, що означає її візерунок, а також скільки коштує така сорочка.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба президента України, офіційний сайт бренду Varenyky Fashion.
Вишиванку, в яку був одягнений президент Зеленський на Великдень, створив український бренд одягу Varenyky Fashion. Його дизайнери пропонують поціновувачам одяг в етностилі, що поєднує сучасні світові тренди з віковими традиціями народної вишивки.
"Одяг давно перестав бути лише функціональним атрибутом. Вбрання людини розповідає про її плани та її походження. Воно розказує про настрій та привід так одягнутися саме сьогодні", - вважає команда цього бренду.
Великоднє звернення Зеленського до українців (фото: president.gov.ua)
Уточнюється, що у своїй продукції Varenyky Fashion повертають вишивці її сакральний зміст - захист тіла та душі.
"Це головне, що вирізняє колекції Varenyky Fashion серед інших, та є авторським доробком бренду", - наголошується на офіційному сайті.
Зазначається також, що орнаменти вишивки - орнаменти спогадів, енергії та сили - створюються у консультації з етнологами, на основі знань про давні обереги. Тих, котрі захищають власників вишитих сорочок.
Для створення одягу Varenyky Fashion використовують лише якісні натуральні тканини та нитки.
При цьому кожен виріб "збирається" вручну, а кольори тканини можуть бути настільки різноманітними, що поряд із класичним чорним, білим чи червоним, можна знайти навіть колір "індиго" або "пудри".
"Обирати серцем серед такої палітри приємно", - вважають дизайнери.
Вишиванка, обрана президентом України на Великдень, називається просто - "Володимир".
Сорочка "Володимир" (фото: varenykyfashion.ua)
Склад тканини цієї сорочки - 100% льон. Орнамент - символізує достаток та довге щасливе життя.
На сайті бренду уточнюється, що його було виконано "ланцюжковою технікою вишивки", яка доводить, що "створити щось прекрасне можна і без вузлів - зовсім начисто".
"Оберіг захищає від злого погляду недоброзичливців. Сорочка зображає наш час, оздоблена військовим камуфляжем", - додали виробники.
Оздоблення військовим камуфляжем (фото: varenykyfashion.ua)
Придбати сорочку "Володимир" можна в інтернет-магазині бренду Varenyky Fashion (її артикул - UA-1978).
Доступні для замовлення розміри: 48 (S/M), 50(M), 52(L) та 54(XL).
Вартість вишиванки - 12 500 гривень.
Купити вишиванку "Володимир" можна онлайн (фото: varenykyfashion.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що краще за все одягати на Великдень.
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