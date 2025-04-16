Звідки взявся Великодній заєць і що він має спільного з яйцями та святом Воскресіння

Язичницькі джерела: заєць і богиня весни

Однією з найдавніших легенд про великоднього зайця є оповідь про богиню весни на ім’я Еостра (Остара). Вважалося, що вона була покровителькою відродження природи та початку нового циклу життя. За переказами, одного разу вона перетворила звичайного звіра на зайця, який став її вірним супутником.

Цей заєць нібито навіть почав нести кольорові яйця - як символ весняного оновлення. Завдяки здатності швидко розмножуватись, заєць став уособленням плодючості, достатку та родючої землі. Тож він часто з’являвся в обрядах, пов’язаних із весняним рівноденням і святами життя.

Християнські переосмислення: заєць і воскресіння

У християнській традиції заєць отримав нове символічне значення завдяки своїй здатності змінюватися. Святий Амвросій вважав його символом воскресіння, оскільки заяча шерсть може змінювати колір із сезоном. Ця метафора втілює перехід від смерті до життя, від зими до весни, від темряви до світла.

Таким чином заєць почав асоціюватися з оновленням, а отже - з Великоднем. Його природна пристосованість до ритмів природи вдало перегукується з християнською ідеєю перемоги життя над смертю. Через це давні вірування були гармонійно інтегровані у нову релігійну систему.

Великоднім символом може бути як заєць, так і кролик (фото: Pixabay.com)

Традиції Західної Європи: від легенд до солодощів

У XV столітті в Німеччині образ зайця став популярним великоднім символом. Тут почали виготовляти печиво, цукерки та прикраси у формі зайців, які втілювали весну і нове життя. Ці традиції пізніше поширили німецькі емігранти в США та інші країни.

В деяких регіонах виникла легенда про "Пасхального Зайця", який приносить дітям розфарбовані яйця. Малюки шукають ці подарунки під час веселого "полювання на яйця". Такі звичаї зробили зайця улюбленим персонажем як серед дітей, так і дорослих у західній культурі.

Великодній заєць в Україні

Попри те, що в православній традиції головна увага зосереджена на символах Воскресіння, таких як хрест і пасхальне Євангеліє, заєць дедалі частіше з’являється і в українських домівках. Його образ можна побачити на великодніх серветках, кошиках, шоколадних виробах, а також у святковому декорі. Цей персонаж додає атмосфері легкості, весняного настрою та позитиву.

Все більше родин в Україні прикрашають оселі великодніми зайцями, щоб надати святу веселощів і кольору. І хоч заєць не має офіційного релігійного значення в православному християнстві, він чудово доповнює образ Великодня як свята надії, оновлення та радості.