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Великий вторник: что строго запрещено делать в этот день

Автор: Светлана Мащенко

27 апреля православные христиане отпразднуют Великий вторник - особенный день Страстной недели, которая началась 26 апреля и закончится в ночь с 1 на 2 мая главным событием года - Пасхой. В эти дни нужно много молиться, вспоминать последние дни земной жизни Иисуса Христа, а также усиленно соблюдать правила Великого поста. Каждый день в этот период особенный, со своими традициями, обрядами, приметами.

Что можно и нельзя делать в день Великого вторника, 27 апреля - читайте ниже в нашем материале.

Этот день называют также Чистым (Страстным) вторником. Согласно Библии в этот день Иисус Христос обличил фарисеев и книжников, а еще поведал апостолам притчи о десяти девах, о талантах, о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде и кончине мира.

Что нужно сделать в этот день

Во вторник верующие вспоминают жизненный путь Иисуса Христа, усердно молятся и придерживаются правил великого поста.

В этот день нужно закончить любые ремонтные работы. В доме принято приводить в порядок одежду, затевать стирку и глажку, поскольку в последующие дни перед Пасхой это делать уже нельзя.

В Великий вторник нужно совершать добрые поступки, а отказывать тем, кто просит в помощи - нельзя.

Также во вторник начинали разрисовывать писанки. Это занятие считалось сакральным, поэтому в такие моменты старались остаться наедине со своими мыслями, чтобы чужая энергетика не влияла на работу.

Главные запреты этого дня

  • Запрещается устраивать гуляния, петь, танцевать и шумно веселиться.
  • Нельзя ругаться или выяснять отношения с кем-либо, а также сквернословить и нецензурно выражаться.
  • Запрещено забывать и о строгом посте.
  • Нельзя допускать плохие негативные мысли.

Что можно есть в Великий вторник

Поскольку пост продолжается, то в этот день следует соблюдать строгость в еде и напитках. В этот день Церковь разрешает сухоядение. Можно есть сырые растительные продукты без добавления масла, хлеб и мед.

Народные приметы 27 апреля

  • Если погода сырая - это к хорошему урожаю грибов.
  • Гремящий гром означает ясное и теплое лето.
  • Солнечная погода - к богатому урожаю.

Ранее мы писали про главные традиции и обряды Страстной недели 2021.

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