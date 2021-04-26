Великий вівторок: що суворо заборонено робити в цей день

27 квітня православні християни відсвяткують Великий вівторок - особливий день Страсного тижня, який розпочався 26 квітня і закінчиться в ніч з 1 на 2 травня головною подією року - Великоднем. У ці дні потрібно багато молитися, згадувати останні дні земного життя Ісуса Христа, а також посилено дотримуватися правил Великого посту. Кожен день в цей період особливий, зі своїми традиціями, обрядами, прикметами.
Що можна і не можна робити в день Великого вівторка, 27 квітня - читайте нижче в нашому матеріалі.
Цей день називають також Чистим (Страсним) вівторком. Згідно з Біблією в цей день Ісус Христос викрив фарисеїв і книжників, а ще повідав апостолам притчі про десять дів, про таланти, про данину кесарю, про воскресіння мертвих, про Страшний суд і кінець світу.
У вівторок віряни згадують життєвий шлях Ісуса Христа, старанно моляться і дотримуються правил великого посту.
У цей день потрібно закінчити будь-які ремонтні роботи. У домі прийнято приводити в порядок одяг, затівати прання і прасування, оскільки в наступні дні перед Великоднем це робити вже не можна.
У Великий вівторок потрібно здійснювати добрі вчинки, а відмовляти тим, хто просить у допомозі - не можна.
Також у вівторок починали розмальовувати писанки. Це заняття вважалося сакральним, тому в такі моменти намагалися залишитися наодинці зі своїми думками, щоб чужа енергетика не впливала на роботу.
Оскільки піст триває, то в цей день слід дотримуватися строгість в їжі і напоях. У цей день церква дозволяє сухоїдіння. Можна їсти сирі рослинні продукти без додавання олії, хліб і мед.
Раніше ми писали про головні традиції та обряди Страсного тижня 2021.