Великий вівторок: що сьогодні суворо не можна робити, які традиції
30 квітня - це другий день Страсного тижня, який називається Великий вівторок.
Що сьогодні не можна робити, традиції - читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар.
Значення Великого вівторка
Відповідно до Біблії, у цей день Ісус Христос викривав фарисеїв і книжників, а також розповідав апостолам притчі про десять дів, про таланти, про данину кесаря, про воскресіння мертвих, про Страшний суд і смерть.
Традиції Великого вівторка
Віряни проводять другий день Страсного тижня в молитвах і покаянні. У церквах відбуваються служби, священнослужителі розповідають парафіянам про уроки Христа та їхнє значення. Триває суворий піст.
Весь Страсний тиждень також називають Чистим - християни готуються до Великодня, прибирають свої житла і позбавляються зайвих речей. У Великий вівторок, зокрема, можна передати тим, хто потребує, речі, які більше не знадобляться.
Також можна починати закуповувати продукти до великоднього столу та обов'язково оновити чи випрати скатертину. Також у вівторок починали розмальовувати писанки. Це заняття вважалося сакральним, тому в такі моменти намагалися залишитися наодинці зі своїми думками, щоб чужа енергетика не впливала на роботу.
Народні прикмети цього дня
- Якщо погода сира - це до гарного врожаю грибів.
- Якщо гримить грім - це означає ясне і тепле літо.
- Сонячна погода - до багатого врожаю.
Що можна і не можна робити у Великий вівторок
Працювати у дні Страсного тижня дозволяється, проте до вівторка необхідно закінчити всі справи, пов'язані з шиттям, та продовжувати прибирання.
Але розважатися, влаштовувати гуляння та особисті свята, веселитися не слід. У шлюб у ці дні також не вступають.
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