Большой вторник 2024 года: что сегодня строго нельзя делать, какие традиции

30 апреля - это второй день Страстной недели, который называется Большой вторник.

Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Значение Большого вторника

Согласно Библии, в этот день Иисус Христос обличал фарисеев и книжников, а также рассказывал апостолам притчи о десяти девах, о талантах, о дани кесаря, о воскресении мертвых, о Страшном суде и смерти.

Традиции Большого вторника

Верующие проводят второй день Страстной недели в молитвах и покаянии. В церквях проходят службы, священнослужители рассказывают прихожанам об уроках Христа и их значении. Продолжается суровый пост.

Всю Страстную неделю также называют Чистой - христиане готовятся к Пасхе, убирают свои жилища и лишаются лишних вещей. В Большой вторник, в частности, можно передать нуждающимся вещи, которые больше не понадобятся.

Также можно начинать закупать продукты на пасхальный стол и обязательно обновить или постирать скатерть. Также во вторник начинали разрисовывать писанки. Это занятие считалось сакральным, поэтому в такие моменты пытались остаться в одиночестве со своими мыслями, чтобы чужая энергетика не влияла на работу.

Народные приметы этого дня

Если погода сырая - это до хорошего урожая грибов.

Если гремит гром - это означает ясное и теплое лето.

Солнечная погода - к богатому урожаю.

Что можно и нельзя делать в Большой вторник

Работать в дни Страстной недели разрешается, однако до вторника необходимо закончить все дела, связанные с шитьем, и продолжать уборку.

Но развлекаться, устраивать гуляния и личные праздники, веселиться не следует. В брак в эти дни тоже не вступают.